Zaťovič jediným gólem rozhodl výhře Brna ve Vítkovicích

Ostrava - Hokejisté Vítkovic prohráli v 31. kole extraligy na domácím ledě s Brnem 0:1. Utkání rozhodl ve druhé části v přesilovce svým osmým gólem v sezoně Martin Zaťovič. Hostující brankář Karel Vejmelka si připsal první nulu v sezoně. Vítkovice šest kol čekají na vítězství v normálním čase.

"Byl to týmový výkon a kluci zaslouží pochvalu. Hráli jsme konečně celých šedesát minut, spoustu střel jsme zablokovali a doufám, že to tak bude pokračovat a na tenhle výkon navážeme," sdělil novinářům Vejmelka.

Vítkovice do zápasu nastoupily i s testovaným obráncem Lukášem Douderou, ale opticky více ze hry měl v první části soupeř. První větší možnosti se však v silově vedené a urputné válce zrodily až ve druhé třetině, kterou odstartoval Holík ranou do tyče Svobodovy branky.

Pak Kometa udeřila z přesilovky, před kterou varoval domácí kouč Holaň. Hosté využili hned svou druhou početní výhodu, v níž Svoboda vyrazil Královu dělovku přímo na hůl neobsazeného Zaťoviče a ten už puk z brankoviště pohodlně doklepl do sítě. "Kometa má dobré přesilovky. Ten odražený puk jsme bohužel nestačili pokrýt. Bohužel my si takhle v přesilovce nepomůžeme," posteskl si Holaň.

Domácí pak zvýšili tempo a iniciativu a ještě ve druhé části mohli srovnat, jenže to by jeden z řady exbrněnských hráčů ve vítkovických službách Mallet nesměl ve 40. minutě mířit pouze do tyčky. "Šíleně se nadřeme. Vytváříme si málo šancí, je tam málo střelby. Ale v tréninku na tom pracujeme," poznamenal vítkovický útočník Lukáš Krenželok.

Vstup do třetího dějství patřil naopak Brnu, které znovu hrozilo při hře pět na čtyři. Svoboda ale několik nebezpečných situací dokázal pořešit.

Vítkovice se v závěru pokoušely vyrovnat, ale tři minuty před koncem je v nejméně vhodnou chvíli přibrzdil svým vyloučením Koch. Tak se domácí až necelou minutu před koncem řádné doby dostali k odvolání gólmana a Vejmelka ještě musel zasahovat po střelách Tršky a Hrušky, ale ani power play je ke gólu nedovedla. "Byla to i shoda náhody a štěstí. Tam domácí mohli vyrovnat, ale měl jsem kliku a podařilo se mi puk vyrazit mimo bránu," uvedl Vejmelka.

Pod koučem Holaněm tak Vítkovičtí mají z devíti zápasů na kontě stále jen jedno tříbodové vítězství.

Hlasy trenérů po utkání

Miloš Holaň (Vítkovice): "S defenzivou jsem spokojený, při hře pět na pět jsme nedostali ani gól, takže velké zlepšení třeba oproti zápasu se Spartou, ale co mě trápí, je koncovka. To je velice slabé. Produktivita je v posledních zápasech naším velkým problém, ale musíme na tom každý den makat, tlačit se do brány a jít za gólem."

Jan Zachrla (Brno): "Z naší strany to byl týmový výkon. Měli jsme parádní disciplínu a za tři body jsme velice rádi. Karel Vejmelka dostal příležitost, předtím odchytal výborné zápasy Lukáš Klimeš, teď byla řada na Karlovi. Potvrdil svou kvalitu. Kdo bude chytat dál, bude záležet na momentální situaci."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 34. Zaťovič (F. Král, Mueller). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:2, navíc Koch (Vítkovice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, P. Trška, Gewiese, L. Kovář, Koch, L. Doudera - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Dej, Marosz, M. Kalus - Mallet, Werbik, Dočekal - Fridrich, J. Mikyska, Schleiss. Trenér: Holaň.

Brno: Vejmelka - Mlčák, F. Král, O. Němec, Bartejs, Freibergs, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Valský - Kusko, Brabenec, L. Horký - Bondra, F. Dvořák, Šoustal - Vincour. Trenér: L. Zábranský st.