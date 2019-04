Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno, 3. dubna 2019 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will (vpravo) inkasuje třetí gól. Zleva autor gólu Martin Zaťovič z Brna a Marek Zachar z Liberce.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno, 3. dubna 2019 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will (vpravo) inkasuje třetí gól. Zleva autor gólu Martin Zaťovič z Brna a Marek Zachar z Liberce. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - První porážku v letošních bojích play off museli vstřebat hokejisté Brna. Úřadující šampioni z posledních dvou let vyprovodili ve čtvrtfinále na dovolenou Hradec Králové ve čtyřech duelech, dnes ale inkasovali na úvod semifinálové série rozhodující gól v prodloužení na ledě Liberce. Útočník Martin Zaťovič si z toho ale nic nedělal, je přesvědčený o tom, že po čtvrtku bude vyrovnáno.

Kometa utrpěla loni za celé play off jen dvě porážky, stejně tak i při vrcholu sezony v roce 2017. V bojích o všechno prohrává jen výjimečně. "Prohráváme v sérii 0:1, ale nic se neděje a jdeme dál. Bylo to vyrovnané, super zápas pro diváky. Celá série je otevřená. Nikdo nečekal, že to skončí 4:0. Liberec je kvalitní mančaft s výbornými hráči, což dobře víme. Ale ničím nás nepřekvapili, hrají jako po celou sezonu," řekl Zaťovič.

Že byla porážka jen těsná, nebere v potaz. "Je to jedno. Je to stejné, jaké by to bylo po výsledku 0:5. Neřešíme to. Zítra nás čeká další zápas, na který se musíme zase dobře připravit a tam se může štěstí přiklonit zase k nám. Věřím, že ten už si odvezeme domů my," prohlásil čtyřiatřicetiletý útočník.

Podle očekávání byly jedním z klíčů k úspěchu přesilovky. Hosté v nich uspěli jednou, Bílí Tygři dvakrát. "Dali jsme v nich gól, jenže oni dva. Vědělo se to však už před sérií, že přesilovky budou rozhodovat. Domácí dali ten klíčový gól a v prodloužení vyhráli," poznamenal Zaťovič.

Gól přitom padl v oslabení, které jinak Brňané odehráli velmi dobře. "Už to bylo dlouhé a myslím, že už tam ani oni moc nevěděli, co s tím mají dělat. Nastřelili si to tam ale na hokejku před bránu a odrazilo se to do víka. Škoda pro nás, ale špatně jsme to tam před brankou pokryli, což rozhodlo," konstatoval Zaťovič.

Zkraje nastavení měli přitom ještě 86 vteřin početní výhody z trestu Michala Birnera hosté. "V tom prodloužení tam měla přijít rychleji střela, dlouho jsme tam drželi puk, ale nebyly z toho žádné šance. Tam však mnohdy rozhodují malé kousky, někdy se to dorazí, kam potřebujete, jindy ne. Bohužel jsme ji neproměnili, ale neviděl bych to nijak černě," uvedl Zaťovič ke hře v přesilovkách.

Téměř celé utkání se Brňané museli obejít bez jiného útočníka Jana Hrušky. "Když ztratíte hráče kvalit Honzy Hrušky... Bylo to hned na začátku zápasu a Honza je náš druhý centr, takže to je samozřejmě znát. Pak jsme to táhli bez něho a nějak jsme to tam skládali," řekl Zaťovič.

Bílým Tygrům se bude díky vítěznému zásahu patrně o něco lépe regenerovat. Reprezentační útočník má svůj osvědčený postup. "Každý to má speciálně a dělá si to svoje. Já si dám po večeři pivo a půjdu spát, to mi pomůže nejvíc," pousmál se Zaťovič.