Brno - Hokejisté Brna porazili v 8. extraligovém kole Karlovy Vary 5:3. Domácí měli v utkání jen dva střelce: hattrickem se blýskl Martin Zaťovič, dvě trefy obstaral americký útočník Peter Mueller, jenž navíc na další dva góly nahrál. Další forvard Petr Holík přiložil ruku k dílu třemi přihrávkami. V dresu hostů skóroval dvakrát Jakub Flek.

Úvod utkání patřil hostům. Balán vyhrál ve čtvrté minutě vhazování přesně na Podlipnika, jehož rána z levého kruhu zapadla za Langhamerova záda. Houževnatí Západočeši kladli dlouho odpor, až je zlomil ve 13. minutě svou první dnešní trefou Zaťovič, který si najel před bránu a využil parádní přihrávku od Muellera.

Američan ve službách Komety dál předváděl výborný hokej a necelé dvě minuty před první přestávkou poslal svůj tým do vedení. Na Závorku vypustil svižnou střelou, která hostujícímu gólmanovi propadla výstrojí smolně do sítě.

I ve druhé třetině pokračovalo výborné představení dvojice Mueller, Zaťovič. Po několika šancích Komety se ujala akce těchto dvou borců, když v signalizované výhodě poslal americký hokejista parádní pas na někdejšího útočníka Karlových Varů a ten poslal brankáři Závorkovi navštívenku přímo do horního růžku - 3:1.

O necelou minutu později bylo sníženo opět na rozdíl jediné branky. Flek nahodil kotouč z otočky, spoluhráči šli střídat a k údivu všech jeho nahození skončilo v Langhamerově brance. Vzápětí mohl navýšit skóre Köhler, ale z dobré pozice trefil pouze horní tyč.

Ve třetí části navýšila Kometa své vedení. Mueller chytil střeleckou formu a další jeho pumelice z mezikruží skončila v hostující bráně. Jenže uběhlo pouhých 12 vteřin a znovu u toho byl Flek, který v rychlém sledu snížil. Po přihrávce Balána se sám zjevil před bránou a pohotově zakončil.

Energie zlobila dál, Flek útočil na hattrick, leč trefil jen tyč. To muselo Karlovy Vary hodně mrzet, neboť pět minut před koncem zkompletoval hattrick Zaťovič a Kometa tak udolala velmi nepříjemného protivníka.

Brněnský obránce Ondřej Němec vítězstvím oslavil jubilejní 600. start a útočník Köhler dokonce 800. extraligové utkání v nejvyšší soutěži.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Bylo to hodně divoké utkání. Věděli jsme, že Vary jsou dobrý tým, který hraje aktivně, agresivně. Měli jsme ve druhé třetině pasáž, kdy jsme chtěli soupeři odskočit na větší rozdíl, ten ale ihned dokázal snížit. To samé se pak opakovalo. Odpor Varů jsme zlomili až pátým gólem pět minut před koncem. Jsme si vědomi, že výkon nebyl z naší strany optimální. Jsme jeden tým, ale přesto bych chtěl pochválit výkon naší první řady, která zařídila všechny naše góly."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Podali jsme dobrý výkon, za který se nemusíme stydět. Měli jsme z Komety trochu větší respekt, než jsme asi očekávali. Domácí byli silnější na puku a v osobních soubojích, ale přesto jsme si vytvořili velké šance, jenže jsme je bohužel nedokázal využít, jak se to dařilo domácím, kteří byli efektivnější. Hráčům šla do kabiny pochvala za výborný výkon, bohužel to nebylo s bodovým vyjádřením. Musíme takto pracovat dál."

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Zaťovič (Mueller, P. Holík), 19. Mueller (R. Zohorna, Bartejs), 27. Zaťovič (Mueller), 48. Mueller (P. Holík), 56. Zaťovič (P. Holík, O. Němec) - 4. Podlipnik (Balán), 28. Flek (T. Rachůnek, M. Rohan), 49. Flek (Balán). Rozhodčí: Hejduk, Obadal - Hlavatý, V. Hanzlík. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Diváci: 7008.

Brno: Langhamer - J. Mikuš, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka - Zaťovič, P. Holík, Mueller - Plášek, J. Hruška, Kašpar - Horký, R. Zohorna, Karabáček - Dočekal, Köhler, Mallet. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Karlovy Vary: Závorka - Kovačevič, Šenkeřík, M. Rohan, Podlipnik, Sičák, Vágner, Šafář - T. Rachůnek, Balán, Flek - T. Mikúš, Roman Vlach, O. Beránek - Lapšanský, Skuhravý, Gorčík - Stloukal, Kverka, Kohout. Trenéři: Pešout a Mariška.