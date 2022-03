Zatím není jasné, zda by fotbalisté v případě porážky se Švédy hráli další zápas

Praha - Zatím není jasné, zda by čeští fotbalisté v případě porážky v semifinále play off o postup na mistrovství světa proti Švédsku v druhém hracím dnu březnového termínu o pět dní později měli volno, nebo by nastoupili k přípravnému utkání s jiným týmem. Podle předsedy FAČR Petra Fouska asociace o této věci aktuálně jedná.

V každé ze čtyřčlenných větví play off kvalifikace o mistrovství světa proti sobě měli nastoupit i poražení semifinalisté v rámci přípravy. Z "české" části ale bylo kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeno Rusko, poražený semifinalista tak nyní nemá soupeře. Vítěz duelu z 24. března mezi Švédskem a Českem si ve finále 29. března zahraje o šampionát v Kataru na půdě Polska, které postoupilo bez boje.

Fousek nedovedl říci, zda svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého budou v případě porážky ve Švédsku o pět dní později hrát, či ne. "Je to v jednání. Okruh soupeřů je samozřejmě omezený. My ale věříme, že ve Švédsku uspějeme. Předpokládáme, že budeme hrát s Polskem," řekl Fousek na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru FAČR.

Trenér Šilhavý má podle něj plnou důvěru. Nechtěl spekulovat, zda by v případě neúspěchu v play off u týmu skončil. Kouč má smlouvu do 31. července s následnou opcí, pokud dovede mužstvo na šampionát.

"Jeho pozice je pevná. Má stoprocentní důvěru nejen mě, ale i celé fotbalové asociace. Všichni, počínaje mnou a konče kustodem či kýmkoliv na sekretariátu, děláme vše pro to, aby uspěl. Vůbec nespekulujeme o budoucích scénářích," uvedl Fousek.