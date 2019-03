Praha - Hodně těžké okovy 12 porážek v řadě ve vyřazovacích bojích extraligy od finále v roce 2016 proti Liberci dnes odhodili hokejisté Sparty. Tíživá série skončila, na vyrovnání pardubického rekordu soutěže v podobě 13 proher za sebou nedošlo. Jenže Pražané budou hned v pátek čelit dalšímu mečbolu Vítkovic. Přes dnešní domácí výhru 4:3 stále prohrávají v sérii 1:2 na zápasy a i útočník Richard Jarůšek zdůraznil, že sparťané zatím udělali jen první krok.

"Nevím, jestli to můžeme takhle říct a mluvit o nějakém balvanu, co nám spadl ze srdce, protože zatím jsme udělali jen první krok. V pátek musíme udělat další a teprve pak můžeme mít před rozhodujícím zápasem ve Vítkovicích trošku radost a hlavy nahoře, že jsme zvládli dva zápasy za sebou," řekl Jarůšek v rozhovoru s novináři.

Nad ukončením série porážek v bitvách play off podle důrazného sedmadvacetiletého útočníka nikdo ve sparťanské kabině příliš nepřemýšlel. "Alespoň o tom tedy nevím. Šli jsme do zápasu s tím, že to hlavně musíme zvládnout, což se podařilo," pochvaloval si Jarůšek.

Psychicky těžký zápas, v němž byl nad týmem stín možného konce sezony, Sparta ustála. "Stejnou situaci jsme zažili už na konci základní části, kdy jsme zvládli rozhodující zápas o postup do předkola s Libercem. Dneska to bylo podobné a opět jsme ukázali, že pod tlakem umíme hrát. Řekl bych, že nám to sedí, protože jsme to zatím vždycky zvládli," podotkl Jarůšek.

K dobrému pocitu ze zápasu přispělo i to, že sám se gólem podílel na obratu z 0:1. "Jsem rád, že jsem takhle pomohl týmu. Z toho mála, co hraju, jsem vytěžil gól, z čehož mám radost. Musím ale dál pokračovat na 110 procent, abych si řekl o víc prostoru na ledě a získal důvěru trenéra," prohlásil Jarůšek.

Velkou překážkou byl pro Pražany v úvodních dvou zápasech série gólman soupeře Patrik Bartošák, jemuž dokázali dát v Ostravě vždy jen po gólu. Dnes ale přece jen otřásli jeho sebevědomím dvěma góly z celkových čtyř, které jdou na jeho vrub.

"Chodili jsme do něj už ve Vítkovicích a už tam bylo vidět, že to taky nezvládá. Dneska dostal laciný čtvrtý gól. Hráli jsme, co jsme měli. Byli jsme aktivnější a měli i víc šancí," připomněl Jarůšek.

Když Steven Delisle upravil v nástupu do třetí části po Bartošákově chybě na 4:1, zdálo se, že Sparta v klidu dojde za výhrou, jenže opak byl pravdou. "Náš klasický výpadek... Asi jsme si mysleli, že už to máme uhrané, a zase nás to vyvedlo z omylu. Vítkovice na nás hodně zatlačily, to se nesmí stávat," zdůraznil Jarůšek.

Trest mohl být dokonán zhruba 20 vteřin před závěrečnou sirénou, když pokus zadáka hostů Petra Šidlíka skončil na tyči sparťanské branky. "Nevím, jestli na stadionu někdo nezkolaboval... To v nás vážně hrklo. Málem to nevydržely trenky," smál se Jarůšek. "Zaplaťpánbůh to byla tyčka a urvali jsme to," dodal se zřetelnou úlevou.