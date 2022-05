Zatím jsem nenašel trenéra, který by Spartu dlouhodobě rozvíjel, přiznal Rosický

Praha - Tomáš Rosický přiznal, že za dobu svého působení ve funkci sportovního ředitele fotbalové Sparty nenašel trenéra, který by mužstvo dlouhodobě rozvíjel. Věří však, že v letenském celku je nadále velký potenciál, který se ukáže. Potvrdil, že klub se po novém kouči poohlíží i v zahraničí. Jednou z možných variant je Slovák Adrián Guľa, naopak příchod Němce Heika Herrlicha vyloučil. Mrzí ho, že Pražany opustí ofenzivní univerzál Adam Hložek, který je blízko přestupu do Leverkusenu.

Pražané před uplynulou sezonou vyhlásili útok na titul, na nějž čekají od roku 2014. Nakonec však zůstali bez jakékoli trofeje. V lize skončili třetí s odstupem 12 bodů na mistrovskou Plzeň a ve finále domácího poháru podlehli Slovácku 1:3. U porážky už nebyl trenér Pavel Vrba, jehož Sparta odvolala tři soutěžní zápasy před koncem ročníku. Rosický po sezoně nabídl rezignaci, kterou však vedení klubu nepřijalo.

"Myslím si, že jsem dlouhodobě hovořil o tříletém plánu, který měl mít vrchol v uplynulé sezoně v podobě titulu. To bohužel nevyšlo. Mluvil jsem o tom uprostřed sezony a tehdy v tom byl jiný záměr. Chtěl jsem sejmout tlak z trenéra a hráčů, aby měli klid na práci a strhl jsem pozornost na sebe," řekl Rosický podle klubového webu při setkání s médii.

"Po konci sezony jsem tedy udělal, co jsem řekl. Šel jsem za majitelem a generálním ředitelem s tím, že je třeba si promluvit o tom, jestli tahle cesta dlouhodobě povede k úspěchu. Všechno jsme si vyhodnotili. Řekli jsme si, co bylo špatně a dobře. Ve finále je vedení klubu přesvědčeno, že cesta po úpravě strategických bodů bude dlouhodobě úspěšná a věří jí," uvedl Rosický.

Přiznal, že ve volbě trenérů zatím nebyl úspěšný. "Zatím jsem nenašel dlouhodobého trenéra pro Spartu, pod kterým by se tým neustále rozvíjel. Když si vezmete trenéry Kotala i Vrbu, oba odvedli pro Spartu dobrou práci. Končí to ale v podobný moment. Tým začíná stagnovat a přestává se vyvíjet," mínil Rosický.

"Když si vezmete křivku u trenérů Kotala a Vrby, je podobná. Udělá se změna, tým se okamžitě nastartuje, což je odkaz na to, že kádr vůbec není špatný. Trenér Kotal vyhrál se Spartou pohár, Pavel Vrba postoupil přes kvalifikaci do Evropské ligy. První část sezony byla slušná. Pak v určitém bodu tým přestává mít vývoj a začíná stagnovat. Takhle to já vidím," prohlásil sparťanský odchovanec.

Víru v mužstvo však neztratil. "Je třeba se z chyb poučit. To je zásadní slovo. Myslím si, že cesta úspěšná být může. V tým věřím. Máme v něm spoustu dobrých hráčů. V týmu je spousta potenciálu a věřím, že se to ukáže," mínil Rosický.

Potvrdil, že možným příštím koučem Sparty může být cizinec. "České prostředí je specifické. Úskalím je určitě i jazyk. V konstelaci a vytvoření týmu kolem trenéra pak může být klíč. Neberte to ale tak, že naším směrem je automaticky zahraniční cesta. Mluvím jen o těch úskalích," uvedl bývalý český reprezentant.

Příchod bývalého spoluhráče z Dortmundu Herrlicha na lavičku Sparty vyloučil. "S Heikem se samozřejmě dobře znám, ale nebyla to varianta," řekl Rosický. Naopak angažmá Guľy, který dříve vedl Plzeň a naposledy Wislu Krakov, je stále ve hře. "Můžu potvrdit, že to je jeden z kandidátů," uvedl někdejší hráč Arsenalu.

Na odchodu ze Sparty je devatenáctiletý reprezentant Hložek. "Bohužel ztrácíme našeho nejlepšího hráče. V zimě jsem říkal, že Hložan je nejlepší hráč ligy a myslím, že se to jasně potvrdilo. Pro mě je to i hodně smutný moment. Byl jsem tu s ním od prvního tréninku. Viděl jsem ho celou dobu růst," podotkl Rosický.

"Mám z něj obrovskou radost. Má velmi dobrý charakter, chce být úspěšný, dělá pro to to nejlepší. Dělá pro to, co může. Já mu to moc přeju. Na druhou stranu jsem z toho smutný. Pro mě je to první mladý kluk, kterého jsme si vychovali a který teď odchází. Necítím se z toho úplně dobře, musím říct," poznamenal Rosický.