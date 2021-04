Zatím je to mučení, říká o své první sezoně v F1 Mick Schumacher

Berlín - Jako "opravdové mučení" popsal Mick Schumacher své dosavadní závodění na chvostu pole v úvodu nové sezony formule 1. Dvaadvacetiletý německý jezdec a syn sedminásobného šampiona Michaela Schumachera zatím dojel při svém prvním ročníku mezi elitou dvakrát na 16. místě a nezdá se, že by s technicky slabším vozem Haas měl v dohledné budoucnosti atakovat bodované příčky. Přesto věří, že ho i tato zkušenost může časem posunout dál.

"Za sebe to mám tak, že když nejsem první, tak si to neužívám. Čili jezdit úplně na konci pole bez opravdové konkurence je fakt mučení," přiznal Schumacher pro britský Channel 4. "V každém závodě si proto musím vytvořit vlastní Velkou cenu. Když jsou tedy přede mnou například Nicholas Latifi nebo George Russell, beru je jako lídry, které se snažím nahánět. Je to hra, kterou si v sobě musím nastavit, abych zůstal dál motivovaný a šel do toho na 100 procent," přiznal.

Schumacher, který patří do akademie Ferrari, se do F1 dostal i díky mistrovským titulům v sériích F3 a F2 a slavné jméno se s ním vrátilo do prestižního seriálu po devíti letech. Už před startem sezony ale jeho tým Haas deklaroval, že letos nebude do vývoje svého vozu příliš investovat a raději se připraví na další ročník, kdy mají vstoupit v platnost nová pravidla. Německý mladík se ale nebojí, že by tím jeho jméno utrpělo.

"Nemůžete se zavděčit všem, ale znám svou cenu. Vím, co jsem dokázal, abych se sem dostal. Není to jen o mém příjmení, ale i o potenciálních genech, které mám. Myslím, že představuji lukrativní zboží a mám k tomu možná nejlepšího učitele na světě," uvedl Schumacher.

O slabší výkonnosti vozu navíc vědí i jeho nadřízení v týmu Haas, proto ani na talentovaného jezdce nekladou v jeho první sezoně v F1 výrazný tlak. Naopak šéf Günther Steiner Schumachera pochválil, jak se dokázal vrátit v poslední GP Emilie Romagny poté, co na mokré trati ulomil přední křídlo. "Mick si následně vedl velmi dobře. Přestože zatím nemáme výsledky, ze kterých bychom byli šťastní, dělá mi radost to, že jsme udělali krok vpřed. Tento rok jsme tu proto, abychom odstranili chyby a dosahovali lepších výsledků,“ dodal.

Nejbližší závod, kterým je Velká cena Portugalska, se pojede 2. května.