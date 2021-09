Žatec oslavil 600 let od slavného vítězství husitů nad křižáky

Žatec - Žatec dnes oslavil 600 let od vítězství husitů nad křižáky. K výročí události oslavované v dějinách vznikl nový film a výstava. Den zpestřila ukázka dobývání vozové hradby, středověká hudba, výuka středověkého tance a další aktivity, které se užívali dospělí i děti. Návštěvníci mohli porovnat křižáckou a husitskou výstroj a ochutnat dobové speciality. Seznámit se s životem obyvatel regionu té doby mohou lidé na výstavě v muzeu až do konce roku.

Celodenní program v rámci Dnů evropského dědictví byl věnován porážce druhé křížové výpravy u Žatce. "Rok 1421 byl pro severozápad Čech klíčový, do té doby byla oblast katolická s výjimkou měst Žatec, Louny, Slaný, poté se to výrazně změnilo," řekl ČTK archeolog a autor výstavy Milan Sýkora. Posílení pozice husitů na severozápadě Čech bylo důležité kvůli obchodu, surovinám. "Zpackaná křižácká výprava skončila neslavně, křižáci byli na hlavu poraženi, nepovedlo se jim roznést sedláky na kopytech, jak si mysleli. My jsme se snažili výstavou ukázat nejen dějinné události, ale i tehdejší život," řekl Sýkora.

Úryvky z neslavnější husitské písně Ktož sú boží bojovníci mohli lidé slyšet ve filmu věnovaném právě druhé křižácké výpravě. Z něj se mimo jiné diváci dozvěděli, že křižáků bylo dvacet až třicet tisíc a husitů kolem šesti tisíc a že rozšíření informace, že se Žižka blíží Žatci na pomoc, mělo na křižáky demoralizující vliv. Konkrétní archeologické nálezy najdou lidé na výstavě. Unikátem je železný husitský klobouk. Všední život demonstrují kachle z kamen, dětské hračky, keramika, mince, odznaky či pečetidla města.

Husitskou dobu připomínali tanečníci, kteří se snažili naučit návštěvníky některé prvky tehdejšího tanečního umění, k dispozici malým návštěvníkům byly dětské hry středověku. Dobývání vozové hradby předvedla skupina historického šermu. Nechyběla středověká kuchyně či možnost vyzkoušet si předení na kolovrátku. Historici a archeologové v regionu budou události na severozápadě Čech z přelomového roku 1421 připomínat při dalších akcích a výstavách v různých koutech regionu.