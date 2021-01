Zatčení Navalného a reakci na to probere senátní zahraniční výbor

Praha - Zadržením ruského opozičního předáka Alexeje Navalného krátce po jeho nedělním návratu do Moskvy a reakcí ČR a EU na tento krok se bude ve středu zabývat zahraniční výbor českého Senátu. Na twitteru to dnes oznámil předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý). Fischer už v neděli podobně jako další politici označil zadržení Navalného za skandální a ruský režim za opovrženíhodný.

"Budeme jednat o reakci ze strany ČR a EU na zatčení Navalného," oznámil Fischer. Podpořil návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), aby se záležitostí zabývali také šéfové diplomacie zemí EU na nejbližším zasedání "a připravili tvrdou odpověď". Věc chce na úrovni EU řešit také premiér Andrej Babiš (ANO).

Navalnyj, který se od loňského srpna v Berlíně zotavoval z pokusu o otravu jedovatou látkou, jíž byla podle expertů zakázaná nervově paralytická látka ze skupiny novičok, byl zatčen krátce po přistání v Moskvě při průchodu pasovou kontrolou. Ruská vězeňská služba to zdůvodnila tím, že Navalnyj se nedostavil v Moskvě na kontrolu v souvislosti s podmíněným trestem za zpronevěru.

"Byl (Navalnyj) zatčen za své názory, nikoli za to, co je mu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech," uvedl Petříček. Jeho postoj podpořil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). "Nesmíme přehlížet porušování mezinárodních smluv o lidských právech ruským režimem," uvedl. Podle Babiše zatčení Navalného potvrzuje pocit posledních let, že se Rusko vzdaluje od společenství demokratických států.

Předseda Evropské rady Charles Michel už vyzval k okamžitému propuštění Navalného. I další evropští politici odsoudili zatčení oponenta režimu Vladimira Putina a někteří požádali o jasné stanovisko EU včetně dalších restrikcí.

Navalnyj z pokusu o svou otravu obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskou tajnou službu FSB. Ruské úřady podíl na jeho otrávení odmítají a zpochybňují, že byl vůbec otráven. Evropská unie a Británie kvůli věci uvalily sankce na Putinovy spolupracovníky, Moskva odpověděla vlastními postihy.