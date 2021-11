Zástupkyně škol souhlasí s pravidelným testováním žáků na covid

Praha - Zástupkyně školských asociací souhlasí s pravidelným testováním žáků na covid-19. Podle nich by mohlo přispět k lepšímu zajištění bezpečnosti a chodu škol. ČTK to řekli předsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová a šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Podle Stýblové mají školy organizaci testování už vyzkoušenou a samotné testování nedělá velké problémy ani žákům. Schejbalová by doporučovala testovat i žáky, kteří jsou proti covidu-19 očkovaní.

Vláda se podle premiéra Andreje Babiše (za ANO) shodla na pokračování plošného testování ve školách jednou týdně každé pondělí. Předpokládá, že nová protiepidemická opatření budou platit do konce února. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se budou testovat jen neočkovaní a systém bude nastaven tak, aby do karantény nemusely chodit celé třídy, ale jenom pozitivně testovaný žák.

"Já s pravidelným testováním souhlasím. Bez toho by to byl problém," uvedla Schejbalová. Poukázala na to, že epidemická situace se v poslední době začala prudce zhoršovat. V úterý přibylo v Česku 22.511 případů nemoci covid-19, nejvíc za jediný den za celou dobu epidemie v zemi. Za středu, na níž připadl státní svátek 17. listopadu, testy odhalily v Česku dalších 14.119 případů nemoci covid-19. "Myslím si, že pro klid a zajištění chodu škol, abychom tam mohli učit, ať se testuje," řekla Stýblová.

Podle Schejbalové je ale otázka, jak bude systém fungovat bez karantény tříd, kde se objeví nákaza. "Aby se to dál nešířilo, tak já si myslím, že pokud se tam objeví nakažený žák, tak že by (i jeho spolužáci) měli jít hned na PCR test a negativní pak ať druhý den jdou do školy," řekla. Podobný systém funguje i v zahraničí. "Já jsem pro to, aby karantény nebyly, ale zase aby se nám to nepokazilo," dodala.

Podle Stýblové nicméně v Česku podobný systém není reálný, protože v zemi nejsou dostatečné kapacity pro PCR testování. "Mně to vychází tak, že než mají (žáci) výsledky PCR testu, tak karanténa sama skončí, protože u nás vyřízení PCR testu strašně dlouho trvá," uvedla. "Pokud by to ale fungovalo, tak by to bylo fajn," řekla.

I když testování do konce února vypadá na dlouho, školy si podle Stýblové dokážou nastavit režim, který nebude jejich chod moc narušovat. Děti podle ní zvládají testování bez problémů a berou to jako normální součást života. Schejbalová by navíc doporučovala, aby se alespoň v případě vyskytnutí nákazy ve třídě testovali i očkovaní. Poukázala na to, že v pražském Gymnázium Nad Štolou, kteří řídí, se podle ní nákaza vyskytla už asi u osmi očkovaných. "Jsou většinou bezpříznakoví," podotkla.