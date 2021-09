Zastupitelé Zlínského kraje schválili prodloužení záměru na novou nemocnici

Zlín - Zastupitelé Zlínského kraje dnes schválili prodloužení investičního záměru na nemocnici ve Zlíně-Malenovicích do roku 2040. Podle hejtmana Radima Holiše (ANO) není reálné, aby kraj měl v příštích deseti letech peníze na výstavbu nemocnice. Z avizovaných nákladů osm miliard se částka zvedla na 15 miliard, řekl zastupitelům Holiš. Uvedl, že prodloužení záměru umožní čerpat peníze vyčleněné na stavbu nové nemocnice na jiné stavby v krajských nemocnicích, zejména ve Zlíně. Kraj se prodloužením také vyhne hrozící pokutě za nesprávné využití pozemků, které v Malenovicích pro plánovanou nemocnici koupilo minulé vedení kraje v čele s tehdejším hejtmanem Jiřím Čunkem (KDU-ČSL).

Nové vedení kraje už dříve projekt, který prosadil Čunek, kritizovalo. Krajští radní již zrušili veřejnou zakázku na projektanta nemocnice, dosud však nezrušili investiční záměr na novou nemocnici. Jednali o tom, co bude s pozemky. Prodávající v Malenovicích měli podmínku, že kraj je využije na stavbu nemocnice. Skupina Unimex Group stanovila pokutu za porušení podmínky na deset milionů korun. Prodloužením investičního záměru by se kraj měl pokutě vyhnout. Podmínky, za kterých bývalé vedení kraje uzavřelo smlouvu, byly podle Holiše pro kraj nevýhodné. Jednáním se zástupci Unimex Group se podle něj nepodařilo podmínky změnit, proto je nyní řešením záměr nerušit, ale posunout ho v čase.

Kraj podle něj bude moci využít peníze původně připravené na stavbu nemocnice na jiné projekty, vyčleněno bylo 2,7 miliardy korun. Ve zlínské nemocnici se připravuje stavba nového centrálního objektu, součástí objektu má být nová interna a urgentní příjem. Kraj by na projekt měl dát asi 2,3 miliardy korun. Bylo již zahájeno zadávací řízení k veřejné zakázce na projektanta nového centrálního objektu.

Zástupci opozice dnes uvedli, že vedení kraje nechce postavit nemocnici v Malenovicích, ale neřeší, co bude s dosavadním areálem zlínské nemocnice, chystá tam jen centrální objekt. "Nevím, co rada v areálu chce dělat. Vím jen o interně, co tam bude dalšího, to nevím," uvedl Petr Gazdík (STAN). Podle hejtmana se do roku 2024 počítá se s postupnou obnovou nemocnice. Podle Čunka však musí být řečeno, kolik co bude stát, také o kolik peněz kraj přijde, když bude muset být kvůli stavebním pracím omezena péče. Chybí mu ucelený materiál.

Zastupitelé stavbu nemocnice v minulém volebním období schválili, kraj pro ni vykoupil pozemky a připravil smlouvu s vítězem veřejné zakázky na projektanta, kterou však Čunek nepodepsal. Kraj odkupoval pozemky od majitelů za jednotnou cenu 1650 korun za metr čtvereční. S vlastníky se kraj dohodl na prodeji téměř padesáti parcel a zaplatil za ně 230 milionů korun.

Proti stavbě byli i zástupci hnutí ANO, které bylo v minulém volebním období s lidovci v koalici, a také někteří zástupci koaliční ODS. Pro projekt naopak tehdy hlasovalo několik opozičních zastupitelů. Nová nemocnice byla hlavním tématem krajských voleb a v odporu proti ní se shodli zástupci nové koalice vítězného hnutí ANO, Pirátů, ODS a ČSSD.