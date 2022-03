Zastupitelé Prahy schválili dvě majetkové směny se státem za 2,2 mld. Kč

Praha - Praha připraví dvě velké směny majetku se státem v celkové hodnotě 2,2 miliardy korun. Záměr dnes odsouhlasili zastupitelé, o obou transakcích budou ještě hlasovat zvlášť v následujících měsících. V první směně získá město výměnou za většinu areálu Nemocnice na Bulovce mimo jiné kasárny v Karlíně, areál na Bohdalci nebo budovu v Hybernské. Při druhé směně magistrát vymění své parcely v Nemocnici Na Homolce a Faustův dům na Karlově náměstí za zámek Veleslavín a další pozemky.

Vedení magistrátu jedná o majetkových směnách s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) již několik let. Dohodu však za minulé vlády zablokovala otázka městských pozemků v Letňanech, které chtěl od Prahy získat bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) pro stavbu areálu pro úředníky.

O ty již nová vláda nemá zájem a podle radního Jana Chabra (TOP 09) transakcím nic nebrání. Radní dodal, že dnešní rozhodnutí zastupitelů fixuje ceny pozemků a nemovitostí podle posudků z loňského roku. "Schvalují se dané záměry, aby se dopracovaly, a fixují se ceny znaleckých posudků," řekl.

V první směně s hodnotou směňovaného majetku asi 1,8 miliardy získá magistrát za většinu areálu Fakultní nemocnice na Bulovce prázdné kasárny v Karlíně, areál na Bohdalci vhodný k výstavbě městských bytů, pozemky u grafické školy v Hellichově ulici na Malé Straně, parcely vedle Základní školy Eden, pozemek v Záběhlicích pro výstavbu školy a bývalou budovu ministerstva vnitra, do které by se měl podle Chabra rozšířit Kampus Hybernská. O transakci by podle radního mohli zastupitelé hlasovat v dubnu nebo v květnu.

Při druhé směně v hodnotě asi 400 milionů korun město státu přenechá pozemky v Nemocnici Na Homolce a Faustův dům, který využívá Všeobecná fakultní nemocnice, ale vlastní jej magistrát. Výměnou získá Praha veleslavínský zámek, část zahrádkářské kolonie Na Balkáně a pozemky u sokolovny v Riegrových sadech. O tétoo směně by podle Chabra měli zastupitelé hlasovat v červnu.