Zastupitelé Prahy přerušili mimořádné jednání kvůli zahájení toho řádného

Praha - Pražští zastupitelé přerušili své dnešní mimořádné jednání, které se zabývá rolí náměstka primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09) v korupční kauze Dozimetr. Zasedání přerušili zhruba na 15 minut kvůli zahájení řádného zasedání. V mimořádném jednání budou podle schváleného postupu pokračovat v 09:15. Svolání mimořádného zasedání podpořilo kromě zastupitelů opozičních ANO a SPD také devět z 11 městských radních včetně Pospíšila. Podpisy nepřipojila opoziční Praha Sobě, která chtěla přesvědčit Piráty a STAN k odvolání Pospíšila, což se jí nepodařilo. Pospíšil dnes opět jakoukoliv svou roli v kauze odmítl a řekl, že svědomí má čisté.

Na úvod zasedání vystoupil primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který vyzval k důstojné diskusi a varoval před vynášením soudů a honem na čarodějnice. "Z vlastní zkušenosti vím, jak frustrující a demotivující je čelit přestupkům, kterých jste se nedopustili. Je to doslova boj s větrnými mlýny... Vím, co je to být ostrakizován a chci vás požádat, abychom se nenechali strhnout k honu na čarodějnice. Naslouchejme si a mějme na paměti, že tu nejsme jako inkvizice. Jsme kolegové, kteří mají společný cíl, pracujeme pro Prahu," řekl Svoboda.

Prvním bodem jednání má být právě Pospíšilova role v kauze. Podle poslance a předsedy zastupitelů Patrika Nachera (ANO) přistoupilo ANO ke svolání mimořádného jednání, aby "nekontaminovali to řádné". Předseda zastupitelů Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský poté navrhl jako druhý bod odvolání Pospíšila. Čižinský uvedl, že Pospíšil zprostředkoval schůzku aktérů kauzy Dozimetr. Předseda zastupitelů Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Tomáš Portlík pak naopak označil Čižinského za aktéra kauz z minulého volebního období.

Pospíšil na zasedání řekl, že podepsal návrh na svolání mimořádného zasedání a bude hlasovat pro navržený program. "Je na vás, abyste věc politicky posoudili a rozhodli o mém osudu. V dané kauze nejsem vyšetřovaný, ani obviněný," řekl. Podle náměstka neexistují žádná fakta pro obvinění. "Mám čisté svědomí, nic jsem neudělal a postup policie to potvrzuje," řekl Pospíšil. Podle něj se ukáže, kdo je do kauzy uměle a účelově zaplétán.

Zastupitel Jiří Ptáček (TOP 09) řekl, že za rok od vypuknutí kauzy nejsou zveřejněny žádné nové informace. "Jediné, co nabobtnává jsou další dohady a domněnky a různá podezření," řekl. Zastupitel a předseda magistrátního kulturního výboru Jan Wolf (KDU-ČSL) řekl, že s klientelismem je spojena Praha Sobě a na program jednání navrhl materiál týkající se Prahy Sobě.

Praha Sobě na konci srpna vyzvala Pospíšila k rezignaci kvůli článku Deníku N odkazujícího na neveřejný policejní spis. Pospíšil podle něj zorganizoval schůzku zástupců hnutí STAN a TOP 09, na které se setkal jeho bývalý asistent Jiří Fremr s jedním z hlavních obviněných v kauze Dozimetr Michalem Redlem. Pospíšil opakovaně řekl, že k rezignaci nevidí důvod a v kauze kolem korupce v dopravním podniku nefiguruje. Dodal, že se bude proti některým tvrzením Deníku N bránit právní cestou a věc již předal advokátovi.

V kauze Dozimetr policie loni obvinila mimo jiné tehdejšího náměstka pražského primátora a starostu Lysolají Petra Hlubučka (dříve STAN), bývalého finančního ředitele dopravního podniku Mateje Augustína nebo podnikatele Redla. Skupina obviněných podle policie systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky.