Praha - Opozičním ODS a ANO se nepodařilo prosadit vyškrtnutí návrhu rozpočtu na rok 2019 z programu jednání pražských zastupitelů. Po téměř dvouhodinové diskusi zastupitelé návrh v hlasování odmítli. Opozice neprosadila do programu ani dokumenty týkající se dopravních staveb nebo způsobu jmenování členů dozorčích rad městských firem. V 65členném zastupitelstvu má většinu 39 hlasů koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL).

Předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija navrhla, aby zastupitelé projednali a schválili dokument, podle kterého by město začalo vykupovat pozemky pro stavbu Pražského okruhu. Ve chvíli, kdy by Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo potřebná povolení, Praha by ŘSD pozemky prodala. Vystoupení Udženije předcházela řeč poslance a bývalého náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), který vyzval zastupitele, aby se tématem zabývali.

Návrh ODS podpořilo hnutí ANO. Poslanec a zastupitel Patrik Nacher (za ANO) navíc navrhl, aby zastupitelé projednali téma dopravních staveb, jako je výstavba parkovišť P+R nebo Radlické radiály. "Rádi bychom slyšeli, zda bude koalice v rozpracovaných projektech pokračovat, přehodnocovat je nebo je zastaví," řekl. Zastupitel Radomír Nepil (ANO) chtěl projednat způsob nominací do statutárních orgánů městských firem.

"Chtěl bych ujistit všechny obyvatele i zastupitele, že naší prioritou je dostavba okruhů, jsou zásadními stavbami, proto byly zmiňovány v programovém prohlášení," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). O dostavbě okruhu má s ŘSD domluveny schůzky.

V případě rozpočtu na příští rok navrhl zastupitel Ivan Pilný (ANO) materiál vyřadit z programu jednání. Vadilo mu, že radní chtějí nechat peníze určené na investice v rezervě a rozhodnout o jejich využití až na začátku příštího roku.

S Pilným nesouhlasila zastupitelka a bývalá radní Jana Plamínková (STAN). "Rozpočet je připraven v pořádku. Není to tak, že by investice rozdala rada tak, že to nebudou vědět zastupitelé. Pomůže to městským částem, aby nemusely jít do rozpočtového provizoria," řekla. K Plamínkové se přidal i starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09) nebo náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Pravomoci rady jsou podle Vyhnánka velmi omezené a konečné slovo bude mít zastupitelstvo.