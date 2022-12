Zastupitelé Prahy mohou zvolit nového primátora, aniž zvolí novou radu

Praha - Pražští zastupitelé mohou zvolit nového primátora, aniž by zvolili celou novou městskou radu. Dosavadní primátor a jeho náměstci by se při zvolení nového primátora stali řadovými členy rady. Nový primátor by pak nebyl členem rady, ale disponoval by jeho pravomocemi. Vyplývá to z aktuálního vyjádření ministerstva vnitra, které si magistrát vyžádal. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se totiž domluvila s ANO, že zvolí primátorem lídra Spolu Bohuslava Svobodu (ODS), ale zbylých deset radních volit nebudou. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

"Zvolením nového primátora dochází k zániku výkonu pravomoci dosavadním primátorem i jeho náměstky. Pokud nedojde ke zvolení nové rady hlavního města Prahy jako celku, všech 11 členů, pak dosavadní rada v původním složení nadále vykonává své pravomoci," píše se ve vyjádření ministerstva.

Nově zvolený primátor se podle dokumentu nestane členem rady a zároveň dosavadní primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstci by se stali řadovými členy rady. Nově zvolený primátor se nestane členem rady, bude ale disponovat všemi zákonnými oprávněními primátora s výjimkou hlasování na schůzích rady. "Nový primátor by tedy především svolával schůze rady a podepisoval zápis z její schůze," píše se v materiálu.

Zástupci Spolu ve středu společně s hnutím ANO sdělili, že ANO podpoří volbu Svobody primátorem Prahy. Obě strany začaly v neděli jednat o možné podpoře menšinové rady Spolu ze strany ANO. To předložilo 15 programových bodů, kterými podporu podmiňuje. Na konečném znění těchto bodu se strany zatím nedomluvily, proto se jejich zástupci rozhodli volit pouze primátora.

Volbu Svobody primátorem naopak nepodpoří Praha Sobě ani Piráti, kteří oznámený postup Spolu a ANO označili za právní paskvil a vyjednávací debakl Spolu.

Koaliční vyjednávání začala hned po volbách. Od té doby se průběžně setkávali zástupci jednotlivých stran. Spolu prosazovalo vznik obdobné koalice, jako je ta vládní, tedy s Piráty a STAN, avšak jednání neúspěšně skončila. Letošní jednání o novém vedení města je nejdelší v historii Prahy od roku 1993.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.