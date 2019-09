Zastupitelé Prahy 6 budou jednat o pomníku maršála Koněva - video

Praha - Kontroverzní pomník maršála Ivana Koněva v Dejvicích budou na dnešním jednání řešit zastupitelé Prahy 6. Piráti navrhují vypsání referenda k otázce, zda má socha na místě zůstat či nikoliv. Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) ji chce přestěhovat. K radnici se chystají zastánci odkazu ruského maršála a budou zastupitele žádat o odvolání starosty. Kvůli Koněvově pomníku roste napětí mezi ČR a Ruskem.

Kolář navrhoval přesun sochy na zahradu ruského velvyslanectví v Praze. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz to odmítla Koněvova dcera Natalja. Chce, aby byla na veřejném místě. Nejprve ji chtěla přesunout do Moskvy, nyní by souhlasila s jejím umístěním na Olšanských hřbitovech.

Podle zastupitelského klubu Pirátů Prahy 6 by o osudu pomníku měli rozhodnout občané. Navrhnou vypsání referenda ve spojení s příštími celostátními volbami, řekl dříve ČTK předseda klubu Ondřej Chrást. Takové řešení by mohlo uspět i u dalších opozičních stran ANO a Zelení.

Ruské ministerstvo zahraničí ve středu vydalo prohlášení, ve kterém označilo některé české politiky uvažující o přemístění památníku za "iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem". Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij označil události v Praze za plivanec do tváře českých občanů, v pátek Koláře přirovnal k nacistickým pohlavárům. Česká diplomacie podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) připravuje kvůi kauze další kroky.

Kolem Koněvovy sochy panuje dlouhodobě kontroverze. Pomník se stává častým terčem vandalů. Naposledy v noci na čtvrtek 22. srpna neznámý pachatel polil sochu červenou barvou a podstavec pomaloval několika nápisy. Kolář ji odmítl nechat vyčistit, o její umytí se z vlastní iniciativy postaral aktivista Žarko Jovanovič. Starosta pak kolem sochy nechal postavit lešení s plachtou, která byla několikrát odpůrci zakrytí pomníku stržena. Socha je nyní ošetřena ochranným nátěrem, plot kolem sochy i lešení radnice odstranila.

Loni při 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabulku s doprovodným textem, který popisuje roli Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. "V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa," stojí také na desce.

jif snm