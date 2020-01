Zastupitelé Prahy 1 odvolali vedení radnice v čele s Čižinským

Praha - Většina zastupitelů Prahy 1 tvořená členy nové koalice My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), TOP 09, ODS a ANO odvolala dosavadního starostu Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě) a další radní. Nyní se bude volit nová rada, na starostu je navržen dosavadní první místostarosta Petr Hejma (STAN). Strany nového vedení již podepsaly koaliční smlouvu. V 25členném zastupitelstvu mají těsnou většinu 13 hlasů.

Fotogalerie

Klub My, co tady žijeme před Vánoci vypověděl koaliční smlouvu s Prahou 1 Sobě, Piráty a Zelenou pro jedničku. Odůvodnil to manažerským selháním Čižinského a názorovými neshodami. Podle stran nové koalice se za poslední rok úřad dostal do stavu, kdy má problém fungovat. Z klubu My, co tady žijeme po vypovězení koaliční smlouvy vystoupil Martin Kotas, a naopak do něj vstoupili tři zastupitelé TOP 09. Klub má nyní šest zastupitelů, ODS má pět křesel a ANO dvě.

Starosta Čižinský dnes kritiku odmítl a uvedl, že členové nové koalice reprezentují "staré pořádky", které označil za rakovinu v podobě korupce a klientelismu. Připomněl také, že někteří členové nového vedení čelí trestnímu stíhání kvůli privatizacím bytů v minulém volebním období. Zástupci nové koalice tato obvinění ostře odmítli.

"Varujete před návratem starých pořádků. Já říkám, už aby to bylo. Znamenalo by to, že úřad konečně začne fungovat tak, jak má," uvedl směrem k Čižinskému předseda klubu TOP 09 Jan Votoček.

Odvolaný radní Vladan Brož (Praha 1 Sobě) uvedl, že konkrétní body, které nová koalice v důvodové zprávě uvedla jako příklady špatného fungování radnice, jsou nesmyslné. Šlo údajně například o rozvrácení systému parkování, způsobení dopravního kolapsu v centru nebo zdražení nájemného. "Je to snůška blábolů a nesmyslů," řekl Brož. Podobně se opakovaně vyjádřili i další zastupitelé dosavadní koalice včetně Čižinského.

Na dnešní jednání se přišlo podívat velké množství lidí, kteří zaplnili sál na Žofíně, ať už na podporu stávající koalice, nebo té nové. Řada z nich přišla vybavena transparenty. Chvílemi se ozýval potlesk nebo hlasité výkřiky. Podpořit Čižinského přišli senátoři Marek Hilšer, Václav Hampl a Ladislav Kos nebo předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který se dostal do sporu s jedním z přihlížejících.

Vystupovali i obyvatelé Prahy 1, většina na podporu končící koalice. Za výměnu rady se v posledních dnech postavila vedení celopražského STAN a TOP 09, naopak Piráti a Praha Sobě ji kritizovali.

Čižinský navrhoval zařadit na program odvolání předsedkyně ODS v Praze 1 Jaroslavy Janderové z kontrolního výboru. Věděla podle něj o korupčním jednání a nenahlásila ho policii. Janderová nařčení označila za "politické procesy". Poté, co se starosta pokusil nechat přehrát nahrávku, která podle něj podezření z korupce na stavebním úřadu prokazuje, členové nové koalice schválili předání vedení schůze Hejmovi. Následně zastupitelé odsouhlasili program bez bodů navrhovaných Čižinským. Ten později nahrávku nechal pustit v rozpravě a Hejma k ní uvedl, že případem se od října zabývá policie.