Zastupitelé kraje by měli opět hlasovat o nové nemocnici ve Zlíně

Zlín - Zastupitelé Zlínského kraje by dnes měli opět hlasovat o stavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Zastupitelé schválili stavbu na návrh hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) neplánovaně loni v prosinci, hlasování bylo zařazeno do programu zastupitelstva krátce před jeho skončením. Návrh tehdy i díky některým opozičním zastupitelům získal nejtěsnější možnou většinu. Nehlasovalo pro něj například koaliční hnutí ANO.

Ministerstvo vnitra později vyzvalo kraj, aby věc kvůli možnému porušení zákona o krajích znovu projednalo krajské zastupitelstvo. Z vyjádření ministerstva vnitra vyplývá, že prosincové hlasování bez předchozího zveřejnění je způsobilé vést k porušení zákona o krajích. K návrhu se na zasedání nemohli vyjádřit občané kraje, navíc mohla být podle ministerstva porušena povinnost kraje hospodařit s majetkem transparentně.

Čunek opětovné hlasování nejdříve odmítal, nakonec však podle něj kvůli tomu, aby se projekt nebrzdil, se bude dnes o výstavbě hlasovat znovu. "Bod vidím pouze jako technický, nečekám žádný problém," uvedl již dříve hejtman. Míní, že zastupitelé, kteří pro nemocnici už jednou hlasovali, pro ni zvednou ruku zase.

Podle plánu by měla nová nemocnice stát asi osm miliard korun, kraj by měl dát asi čtyři miliardy, na tři miliardy si vzít úvěr a jednu miliardu by měla zaplatit nemocnice. Objevily se však také návrhy, že by se nová nemocnice mohla stavět na etapy. Kraj před časem vypsal výběrové řízení na projektovou část plánované nové krajské nemocnice. Přihlásily se do něj dvě firmy. Výběrové řízení bylo podle hejtmana dočasně přerušeno koronavirem, brzy by však mělo být ukončeno.