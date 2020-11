Zastupitelé Karlovarského kraje znovu nezvolili vedení kraje

Karlovy Vary - Zastupitelé Karlovarského kraje ani napodruhé dnes nezvolili nové vedení kraje. Už jednou přerušené ustavující zasedání zastupitelstva dnes znovu na týden přerušili. Koalice totiž stále není vyjednaná, spor je hlavně o pozice v radě.

Jednání mezi blokem 21 zastupitelů ze STAN, Pirátů, Volby pro kraj (VOK), Místních a SNK1 a koalicí ODS a KDU-ČSL jsou zatím nejblíže k většině v 45členném zastupitelstvu. Na programových prioritách se uskupení dohodla, hejtmana ale chce nominovat jak koalice ODS a KDU-ČSL, tak blok 21 zastupitelů.

"Běží diskuse nad skládáním většinové krajské vlády. Mezitím došlo k tomu, že jsme se s partery shodli na programových prioritách i na rámci koaliční smlouvy, ale dosud nedošlo k dohodě nad strukturou koaliční vlády. Z toho důvodu navrhuji opět přerušení," řekl dnes na zastupitelstvu lídr kandidátky STAN Petr Kulhánek (KOA).

Lídr ODS Karel Jakobec dnes ČTK řekl, že o případné třetí cestě, například návrhem na hejtmana z některé z menších stran nebo variantě klouzavého mandátu, kdy by se například po dvou letech hejtmani v čele kraje vystřídali, ODS zatím nejednala a čeká na změnu postoje bloku 21 zastupitelů, kteří ODS a KDU-ČSL nabízejí místo prvního náměstka, další místo v radě a případně ještě jednoho uvolněného zastupitele.

Kulhánek ale dnes zopakoval, že blok 21 zastupitelů na své nabídce trvá a ani uvnitř tohoto uskupení se zatím o jiné variantě nejednalo.

Dosavadní hejtman Petr Kubis (ANO) dnes řekl, že ANO, které vyhrálo volby, udělalo všechno pro vznik koalice na půdorysu koalice, která na kraji vládla poslední čtyři roky, tedy ANO, ODS, Piráti, Místní a jeden zastupitel zvolený za SPO.

"Bohužel nedostali jsme se do fáze, kdy bychom ostatní partnery dostali ke stolu. My jsme chtěli situaci odblokovat a proto jsme nabídli ODS pozici hejtmana. Měl to být i vzkaz, že nejde o funkci, ale že chceme pracovat. Ty čtyři nadcházející roky budou zásadní. Bohužel jsme v situaci, v jaké jsme. Neustále se snažíme vyzývat všechny z vás, pojďme si sednout ke stolu," řekl hejtman.

Na jednání dnes také vystoupila vedoucí finančního odboru Martina Jánská s tím, že se blíží poslední termíny, kdy bude nutné zveřejnit návrh rozpočtu, aby jej stihli přijmout do konce roku. I proto už odbor připravil pro jistotu i rozpočtové provizorium.