Zastupitelé budou jednat o odvolání náměstka pražského primátora Hlubučka

Praha - Pražští zastupitelé by dnes měli na podnět Pirátů jednat o odvolání náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN), který zřejmě figuruje mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP). Projednají také hospodaření města v loňském roce, úvěr od Evropské investiční banky (EIB) na stavbu metra D nebo ručení města Pražské plynárenské. Na programu je rovněž podpora pro domácnosti ohrožené inflací, zadání projektu nové filharmonie na Vltavské nebo tendry na úpravu Vítkova a stavbu parkovacího domu na Dědině. Diskutovat by se mělo také o vyhlášce omezující hluk v Braníku či projektu družstevního bydlení.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval Hlubučka k rezignaci a pro ČTK uvedl, že koalice navrhne jeho odvolání na dnešním jednání zastupitelů. V Hlubučkově kanceláří na magistrátu a v budově DPP ve středu zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a podle Vrchního státního zastupitelství obvinili 11 lidí.

Hospodaření Prahy jako celku skončilo loni přebytkem asi 15,99 miliardy Kč, což je meziročně více. Příjmy dosáhly přibližně 105,64 miliardy Kč a výdaje 89,65 miliardy korun. Na investice vydalo město více než 14,7 miliardy Kč, což je také meziročně více.

Od EIB si bude moci na stavbu metra D z Pankráce do Písnice město vzít úvěr ve výši zhruba 22,76 miliardy. Magistrát bude moci odložit splátky o osm let a jistinu splácet až 40 let. Úvěr může čerpat v korunách či eurech, a pokud zvolí eura, úrok bude nastaven na méně než dvě procenta. Vedení města plánuje ručit svojí společnosti Pražská plynárenská za bankovní půjčky ve výši až čtyř miliard korun.