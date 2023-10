Zastupitelé Brna dnes rozhodují o stavbě kotle za 4,6 mld v městské spalovně

Brno - Brněnští zastupitelé dnes na mimořádném zasedání rozhodnou o stavbě třetího kotle ve spalovně městské firmy SAKO. Rada města navrhla projekt za 4,6 miliardy korun připravovaný sedm let zastavit. Zastupitelé se tím zabývali na řádném jednání minulý týden, po několika hodinách debaty ale nerozhodli a vyžádali si více podkladů. Opozice Pirátů a Zelených s hnutím Žít Brno i koaliční KDU-ČSL a STAN stavbu kotle podporují, proti je zejména ODS v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou a jejím náměstkem Robertem Kerndlem.

Zastánci projektu tvrdí, že nový kotel je řešením, jak se vypořádat s odpadem po roce 2030, kdy začne platit zákaz skládkování. Kromě toho by z odpadu vznikalo teplo pro Brňany. Pozitivní dopad by měl kotel také na životní prostředí, protože energetické využití odpadu má nižší emise než spalování plynu a uhlí. Projekt je pro společnost SAKO ekonomicky výhodný a pomohl by vytvořit rezervy na modernizaci současných kotlů.

Vaňková s Kerndlem oponují tím, že se od zahájení příprav projektu změnil pohled na nakládání s odpady a jejich spalování není žádoucí. Snahou má být snižování vzniku odpadu a maximální recyklace. Problém vidí také v tom, že se do výběrového řízení přihlásila jediná firma. Upozorňují i na to, že se do Brna bude vozit odpad z jiných krajů, což bude mít za následek zvýšení zátěže oxidem uhličitým. Teplo pro Brno má zajistit nový kotel na dřevní štěpku, který budují Teplárny Brno, a připravovaný horkovod z Dukovan.

Brněnská spalovna nyní provozuje dvě linky K2 a K3, které spalují odpad a vyrábí z něj teplo a elektřinu. Roční kapacita kotlů je 240.000 tun, třetí kotel by ji zvýšil na 352.000 tun. Projekt absolvoval hodnocení vlivu na životní prostředí EIA, získal stavební povolení, dotaci 2,8 miliardy korun a úvěr od Evropské investiční banky. Nyní je ve fázi před podepsáním smlouvy se zhotovitelem. SAKO tak musí učinit do konce roku, dokdy platí cenová nabídka firmy Metrostav.