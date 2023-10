Zástupci zemí EU se shodli na poslední části migračního balíčku

Brusel - Velvyslanci členských zemí Evropské unie se shodli na poslední části migračního balíčku. Oznámilo to Španělsko, které nyní EU předsedá. Poslední potvrzená část balíčku se týká takzvaného krizového nařízení. To pojednává o tom, jak by evropské země měly řešit migraci a žádosti o azyl v krizových situacích, kdy během velmi krátké doby přijde velké množství běženců. Česko se podle informací ČTK při hlasování zdrželo.

K poslední části balíčku mělo dlouho výhrady Německo, německá ministryně vnitra Nancy Faeserová ale na schůzce ministrů vnitra minulý týden oznámila, že Berlín už nařízení blokovat nebude. Následně se ale text dokumentu nelíbil zase Itálii, která si vzala čas na rozmyšlenou.

Ministři vnitra zemí EU dosáhli už na začátku června dohody o dvou problematických bodech migrační reformy. Proti návrhu tehdy hlasovalo jen Maďarsko a Polsko. Místo závazných kvót pro přerozdělování migrantů počítá tento schválený návrh s takzvanou "povinnou solidaritou". Země si přitom mohou vybrat, zda přijmou běžence, dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek 20.000 eur (asi 487.000 Kč) za jednoho migranta nebo jiná pomoc, například vyslání expertů či materiální podpora velkým počtem příchozích zatížené země.

Ministr vnitra Vít Rakušan v červnu řekl, že Česko si spolu s dalšími státy přijímajícími uprchlíky z Ukrajiny vyjednalo výjimku z povinnosti finančně pomáhat přetíženým jihoevropským státům.