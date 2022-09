Zástupci vlády budou jednat s odbory o návrhu rozpočtu asi v úterý

Praha - Zástupci školských odborů ani vysokých škol zatím nemají informace o tom, zda vláda vyjde vstříc jejich požadavkům na navýšení rozpočtu pro školství v příštím roce. Předsedové pěti koaličních stran by o tom měli jednat s odboráři v úterý odpoledne, řekl dnes ČTK šéf školských odborů František Dobšík. Zástupci univerzit čekají na to, co vláda oznámí v pondělí, kdy má rozpočet na příští rok projednávat, uvedl předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil. Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové nyní členové vlády probírají možné změny v rozpočtu regionálního i vysokého školství.

Rozpočet ministerstva školství by se mohl podle návrhu, který na začátku září zveřejnilo ministerstvo financí, v příštím roce proti letošku snížit. Zatímco vládou schválená novela rozpočtu na letošní rok pro něj počítá s 251,9 miliardy korun, příští rok by resort mohl hospodařit s 248,5 miliardy. Na regionální školství by podle návrhu mohlo jít 188,5 miliardy korun, což by bylo o 1,8 miliardy méně. Na vzdělávání na vysokých školách by mělo být 29,6 miliardy korun, meziročně asi o miliardu víc.

Dobšík již dříve uvedl, že návrh neodpovídá požadavku odborářů na zvýšení sumy na platy ve školství od ledna o 15 procent. To, zda a jak vláda návrh ještě upraví, se podle něj odbory dozvědí zřejmě až příští týden. "Zatím informace nemáme, jsme v očekávání. Dnes jsem dostal informaci, že bychom se v úterý měli sejít s K5 (představiteli pěti vládních stran) a tam by nám měli říct, jak ještě upravili, či neupravili nárůsty platů a jak by se to tam mělo promítnout, či nepromítnout," uvedl. Již dříve podle něj zástupci vlády odborářům slíbili, že se s nimi do konce tohoto měsíce kvůli rozpočtu sejdou a s návrhem na příští rok je seznámí.

Vláda by se měla zabývat rozpočtem na příští rok v pondělí. Původně měla rozpočet schvalovat již tento týden, ale odložila to. Podle mluvčí ministerstva školství se v uplynulých dnech k návrhu konala jednání všech členů vlády. "Jednání stále probíhají, takže změny nelze komentovat konkrétně, nicméně (v resortu školství) se dotknou primárně oblasti regionálního školství a také vysokého školství," řekla.

Žádné informace o možných úpravách návrhu ministerstva financí zatím nemají ani zástupci vysokých škol, uvedl Pospíšil. "Čekáme, co vláda oznámí v pondělí," řekl. Vysoké školy v poslední době upozorňovaly hlavně na to, že nebudou mít dost peněz na pokrytí zvýšených nákladů na energie. Poukazovaly i na to, že v dalších letech v důsledku populačního vývoje poroste počet zájemců o studium. Předsednictvo Rady vysokých škol proto nedávno varovalo, že pokud se rozpočet vysokých škol v příštím roce nezvýší meziročně alespoň o 5,5 miliardy korun a o 763 milionů korun na vědu a výzkum, nebude možné zajistit dosavadní kvalitu výuky a bádání.