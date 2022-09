Zástupci vládních stran a odboráři budou dnes znovu jednat o růstu platů

Praha - Lídři koaličních stran a odboroví předáci budou dnes znovu jednat o růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok. Kabinet v pondělí schválil návrh rozpočtu, který s navýšením sumy na výdělky počítá. Odbory požadují co největší část peněz do základu, tedy do tarifů. Podle ministra financí Zbyňka Stajnujry (ODS) by měl být prostor ale spíš na odměny a ohodnocení schopných pracovníků.

Vláda počítá pro příští rok se schodkem 295 miliard korun. Stát by měl hospodařit s příjmy 1,928 bilionu korun a s výdaji 2,223 bilionu korun. Proti návrhu ze začátku září se tak příjmová část zvedla o 179 miliard a výdajová o 204 miliard korun. Proti původnímu plánu vzrostla také suma na platy ve veřejném sektoru o 23 miliard korun.

Zástupci vlády se s odboráři už dohodli na zvýšení tarifů o deset procent od ledna pro policisty, hasiče či vojáky. Odbory požadují stejné přidání i pro ostatní profese. Školský svaz chce navýšení sumy na platy pro učitele a nepedagogické pracovníky celkem o 15 procent.

Odbory kvůli vysoké inflaci usilovaly o přidání pro všechny profese ještě pro letošek. S kabinetem na tom shodu nenašly. Vláda upravila platy od září jen těm zaměstnancům ve veřejné a státní službě, kteří letos od ledna nedostali přidáno. Odboráři vládu za její kroky v době zdražování a energetické krize kritizují. Českomoravská konfederace odborových svazů svolala do Prahy na 8. října demonstraci.

Podle poslední predikce ministerstva financí ceny za letošek vzrostou v průměru o 16,2 procenta a příští rok o 8,8 procenta. Suma na platy by se měla podle srpnových odhadů zvýšit v roce 2023 o 7,9 procenta.