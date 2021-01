Zástupci V4 se shodli na větší podpoře běloruské opozice

Praha - Zástupci parlamentů zemí visegrádské čtyřky se shodli na potřebě silnější podpory běloruské opozice. Chtěli by také umožnit běloruským studentům formou stipendií Mezinárodního visegrádského fondu studium v zahraničí. Po jednání šéfů parlamentů států V4 to dnes řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zmínil se o možnosti pozvání zástupců běloruské opozice do Senátu.

"Vzhledem k historické paměti, kterou všechny státy visegrádské čtyřky mají, je naším bytostným zájmem podporovat lidi, kteří chtějí svobodu a demokracii," uvedl Vystrčil.

V pohledu na Bělorusko panoval soulad i podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO). "Nesmíme přestat vyvíjet nátlak na Bělorusko. Základem, aby někdo vládl, musí být svobodné volby," zdůraznil Vondráček. Při on-line jednání zmínil myšlenku prezidenta Miloše Zemana, že Bělorusko by minimálně mělo přepočítat hlasy z loňských prezidentských voleb.

Předsedové zahraničních výborů parlamentů zemí V4 by měli podle Vystrčila připravit plán, jak podpořit demokracii v Bělorusku a pozvat představitele běloruské opozice. "Ideální by bylo, abychom postupovali společně a tím ten tlak zesílili. Protože dneska si Běloruska vlastně už nikdo nevšímá," uvedl předseda Senátu.

Vystrčil řekl, že do českého Senátu by mohla být pozvána například lídryně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská, která loni v srpnu kandidovala proti běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi v prezidentských volbách. Jejich výsledky včetně Lukašenkova znovuzvolení jsou považovány za zfalšované a v Bělorusku kvůli tomu pokračují demonstrace, které se Lukašenkův autoritářský režim snaží potlačovat.

Vystrčil také uvedl, že Mezinárodní visegrádský fond by mohl více podpořit běloruské studenty, kteří mají zájem studovat například v České republice. "A po svém návratu třeba více posilovat svobodu a demokracii v Bělorusku a aktivovat opozici," dodal předseda Senátu.