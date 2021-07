Zástupci UK uložili v Karolinu schránku pro budoucí generace

Na místě budoucích nových varhan nad Velkou aulou pražského Karolina uložili 19. července 2021 zástupci Univerzity Karlovy (UK) pamětní schránku pro budoucí generace. Na snímku jsou předměty, které byly do schránky uloženy. .

Praha - Na místě budoucích nových varhan nad Velkou aulou pražského Karolina uložili dnes zástupci Univerzity Karlovy (UK) pamětní schránku pro budoucí generace. Obsahuje například aktuální studijní nabídku školy, zlatou pamětní medaili, dopis rektora Tomáše Zimy či zprávy z tisku. Varhany se do prostoru začnou instalovat na začátku srpna. Nástroj by se měl poprvé rozeznít na konci září.

Podle Zimy má být schránka pro budoucí generace dokladem informací o tom, jak Univerzita Karlova vypadala v roce 2021, jaká byla její struktura, čím se zabývala a co pro ni bylo důležité. "Nikdo z nás dnes neví, jak bude vypadat naše alma mater za sto let. Velmi bych si přál, aby byla stále hrdou, kolegiální a prestižní vzdělávací institucí, symbolem špičkové vědy a výzkumu. Věřím, že budoucí generace se zasadí o další rozvoj Univerzity Karlovy v oblasti vědy či kvality vzdělání," uvedl dnes rektor.

Ve svém dopise, který do schránky vložil, připomněl, že škola má za sebou nyní "téměř dva nesnadné roky boje a spolužití s covidem-19", což ale nezastavilo její rozvoj. "Předpokládám, že tuto schránku Vy, příští generace členek a členů akademické obce UK, otevřete po mnoha a mnoha letech," napsal. Vypočetl, kolik má škola součástí, zaměstnanců či studentů a popsal výměnu starých varhan ve Velké aule za nové, které by podle něj mohly při dobré péči těšit posluchače víc než sto let.

Společně s dopisem rektora zástupci školy do schránky uložili také třeba vzdělávací dokumenty, zlatou pamětní medaili či denní tisk s aktuálními zprávami z Česka i ze světa.

Nové varhany za 18,6 milionů korun začne v Karolinu na začátku srpna v aule instalovat německá firma Orgelbau Vleugels. Varhany složené z 1602 píšťal a dvou hracích strojů se poprvé mají rozeznít na konci září. Budou se používat při promocích, imatrikulacích či dalších slavnostních aktech a koncertech. Nahradí původní nástroj, který již nesplňoval technické a akustické požadavky na ozvučení významného historického prostoru.

Smlouvu na nový nástroj podepsal rektor Zima se zástupci německé rodinné firmy Orgelbau Vleugels loni v červenci. Podstatnou část nákladů pokryje dotace z ministerstva školství.

Poslední varhany byly z roku 1968 od společnosti Organa Kutná Hora. Píšťalový nástroj byl tehdy postaven za barokním průčelím na balkoně v aule. Obě části se letos v dubnu demontovaly. Barokní prospekt se odvezl do kostela svatého Ignáce v Chomutově, odkud se v roce 1948 do Karolina dostal jako součást prvních varhan v aule.