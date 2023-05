Zástupci TOP 09 čekají, že koalice dohodne základy konsolidačních opatření

Praha - Zástupci TOP 09 očekávají, že koaliční špičky dohodnou na dnešní schůzce základní parametry opatření ke konsolidaci státního rozpočtu. Jednání představitelů vládních stran může být dlouhé, řekli novinářům v podvečer při příchodu na jednání ve Strakově akademii. Konsolidační balíček by společně s důchodovou reformou měl kabinet představit ve čtvrtek.

"Očekávám, že se dohodneme a budeme tam tak dlouho, než se dohodneme," řekla před začátkem dnešní schůzky předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Obdobně se vyjádřil také šéf poslaneckého klubu této strany Jan Jakob. "Očekávám konstruktivní debatu. Předpokládám, že dneska se nám podaří domluvit veškeré základní, nebo ty hlavní parametry," uvedl.

Zatímco podle některých vládních představitelů by měla opatření snížit příští rok rozpočtový schodek nejméně o 70 miliard korun, TOP 09 podle Pekarové Adamové dlouhodobě usiluje o celkovou částku úspor a příjmů nejméně v objemu 140 miliard korun s důrazem na úspory. Zmínila škrtání národních dotací a snižování počtu úředníků.

Konkrétní návrhy ale nechtěli představitelé koalice před novináři komentovat. Předmětem jednání bude podle Jakoba i zatížení tichého vína spotřební daní, což budí spory. "Není šťastné, když jeden druh alkoholu není zatížen spotřební daní," podotkla Pekarová Adamová a obecně poznamenala, že všechny návrhy Národní ekonomické rady vlády i jednotlivých vládních stran jsou k debatě.

Opatření by podle dřívějších vyjádření koaličních politiků mělo být šest desítek. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard korun. Navrhoval sloučení dvou snížených sazeb daně z přidané hodnoty i přesun některých položek mezi sazbami. Podle dostupných informací by se mohla zrušit řada daňových výjimek jako třeba sleva na nepracující manželku či zavést nemocenské pojištění pro zaměstnance.

O chystaném souboru konsolidačních opatření bude Stanjura ve středu ráno informoval na Hradě prezidenta Petra Pavla.