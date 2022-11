Zástupci Svazu měst a obcí jsou zklamaní, že celá mimořádná daň připadne státu

Praha - Zástupci Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) cítí velké zklamání, že daň z neočekávaných zisků bude výlučně příjmem státního rozpočtu. ČTK to dnes řekla výkonná ředitelka Radka Vladyková. Města a obce podle ní nechtěly nic nadbytečného, na výnos z daně mají nárok, uvedla. Rovněž moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) považuje za chybu, že výnos nebude rozdělen mezi kraje a obce. Mimořádnou daň pro banky a energetické firmy dnes schválila Sněmovna.

Poslanci dnes odmítli návrh Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), aby se státní rozpočet v rozpočtovém určení daní o výnos dělil s kraji a obcemi. Ministerstvo financí s tím nesouhlasilo. Příjmy z daně mají podle něj sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií.

"To zklamání je veliké a další zklamání je, že ve Sněmovně máme zástupce starostů a zastupitelů a ani ti, pokud byli v koalici, tento návrh nepodpořili," řekla Vladyková. Finance pro města a obce by podle ní neměly být věcí politickou, ale věcí "zdravého rozumu". Podotkla, že právě zástupci měst a obcí vládě v minulosti několikrát pomohli, například v době covidu nebo při příchodu Ukrajinců do Česka.

Ministerstvo proti návrhu na sdílení výnosů z daně s obcemi a městy argumentovalo tím, že podle nařízení EU má být výnos použit pouze na vybrané účely. Toho lze podle ministerstva dosáhnout pouze tím, že peníze půjdou výlučně do státního rozpočtu. Daň by měla v příštím roce vynést 85 miliard korun a počítá s ní už návrh rozpočtu na příští rok.

Podle místopředsedy svazu a primátora Olomouce Miroslava Žbánka (ANO) jsou to právě municipality, které prostředky přesměrují na pomoc občanům. "Zajišťují chod veřejných služeb a jsou nuceny dofinancovat chod podřízených organizací, jako jsou školky, školy, domovy s pečovatelskou službou nebo zdravotnická zařízení, které jsou vystaveny extrémním cenám energií a služeb, nebo mohou vypomoci místním podnikatelům, jejichž činnost je základem české ekonomiky," uvedl v úterý v tiskové zprávě SMO ČR.

Skutečnost, že daň z neočekávaných zisků bude výlučně příjmem státního rozpočtu, dnes kritizoval i hejtman Vondrák. Byl jedním z těch poslanců, kdo podepsal pozměňovací návrh. "Protože se domnívám, že je to daň jako každá jiná a my v rozpočtovém určení daní máme z tohoto pohledu nárok na výnos z těchto daní," uvedl Vondrák. Fakt, že výnos nebude rozdělen mezi kraje a obce, považuje za chybu. "Nemůžu teď úplně mluvit za ostatní z Asociace krajů ČR, protože jsem neměl dojem, že bychom tam došli ke shodě, na rozdíl od Svazu měst a obcí, které toto prosazovaly," řekl Vondrák ČTK. Upozornil, že jde o tříletý zákon a ceny energií jsou zastropovány pouze na jeden rok. "Ty tři roky z toho samosprávy nebudou nic mít, byť i nás se to týká a musíme se s tím vypořádat nejen z pohledu cen energií, ale všeho co s tím souvisí, včetně ukrajinské krize."