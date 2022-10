Zástupci Spolu a Praha Sobě se domluvili na vzniku programových týmů

Praha - Představitelé koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se s Prahou Sobě domluvili na vzniku programových týmů, které prodiskutují jednotlivé body programu. Poté se obě strany domluví na tom, jak budou jednání pokračovat dál. Novinářům to dnes řekli zástupci obou subjektů. Zároveň diskutovali možné složení městské rady a zastoupení jednotlivých stran v ní, uvedli. Ve volbách v Praze Spolu vyhrála před ANO a Piráty.

Zástupci Spolu dnes uvedli, že v 11členné radě požadují šest postů. Výstup z dnešního jednání podle stran neznamená, že by se Spolu a Praha Sobě domluvily na vzniku koalice.

"My jsme se domluvili se Spolu, že Praha Sobě a Spolu dá dohromady programový tým, který detailně rozebere program. Kromě některých drobných věcí, které musí být detailně prodiskutovány právě v těch týmech, jsme nějaké dramatické rozdíly neidentifikovali," řekl starosta Prahy 7 a lídr Prahy Sobě Jan Čižinský. Do konce tohoto týdne by podle něj měly být programové body vyřešeny.

"Byly by to relativně malé týmy tak, abychom byli schopni o těch problémech hovořit a získat nějaké stanovisko a s tím byl vysloven souhlas. My ještě domluvíme, kdy by se ty týmy setkávali," řekl poslanec, lídr Spolu a bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Obě strany diskutovaly také o případných mechanismech fungování městské rady. "Detailně jsme to ale nerozebírali, to by následovalo až po tom programu a nějaké případně bližší dohodě," řekl Čižinský.

Zástupci Spolu však uvedli, že prosazují koalici, ve které by byly pouze tři subjekty. Podle Svobody si pak nárokují v případě sestavení koalice minimálně šest míst v 11členné radě. "Primárně chceme sestavit koalici na půdorysu vládním, ale pokud budou problémy, tak složíme koalici jakkoliv, ze tří stran," řekl Svoboda.

Svoboda rovněž řekl, že Praha Sobě nevznesla na jednání žádné personální požadavky. Narážel tak na spor mezi Spolu a Piráty, kteří požadují, aby v radě nebyli trestně stíhaní lidé, kdy člen Spolu Jan Wolf (KDU-ČSL) stane před soudem v kauze magistrátních sportovních dotací. Podle Spolu nespravedlivě a požadavek Pirátů proto odmítají.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.