Praha - Zástupci ředitelů gymnázií a středních odborných škol dnes v otevřeném dopise vyzvali vládu, aby zajistila navýšení platů ve školství od letošního září. Odložení růstu platů na leden příštího roku podle nich svědčí o tom, že si vláda neuvědomuje, jak velký problém mají školy s nedostatkem učitelů i nepedagogických pracovníků. ČTK to dnes sdělila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, která dopis podepsala spolu s předsedou Unie školských asociací CZESHA Jiřím Zajíčkem.

"Znovu vás ubezpečujeme, že situace ve školách je kritická již nyní a výhledově se bude dále zhoršovat. Žádáme vás proto zdvořile, leč velmi důrazně, abyste nalezli zdroje k navýšení platů zaměstnanců ve školství již od září tohoto roku," stojí v dopise.

Učitelé by podle současného návrhu rozpočtu na příští rok měli dostat od ledna o 15 procent peněz víc, nepedagogičtí pracovníci o deset procent. Učitelům by se měl podle vládního návrhu tarif zvednout o deset procent. O tarifu nepedagogů se bude jednat. Premiér Andrej Babiš ani ministr školství Robert Plaga (oba ANO) s dřívějším růstem platů zatím nepočítají, ačkoli Sněmovna loni ve svém usnesení doporučila vládě, aby pracovníkům ve školství přidala od letošního září.

Podle Schejbalové a Zajíčka si vláda zřejmě neuvědomuje závažnost problému ve školství. Na mnoha místech ČR podle nich nejsou ředitelé schopni sehnat učitele. Z důvodu nízkých platů ve školách chybí také pracovníci na nepedagogických pozicích, zejména zaměstnanci ve školních kuchyních a na úklid, uvedli.

Například polovina školníků brala loni podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí méně než 18.412 korun a stejný podíl vedoucích školních jídelen měl méně než 23.781 korun, přičemž průměrná mzda v Česku činila 29.504 korun hrubého měsíčně. Učitelé měli loni v průměru plat 31.632 korun. Přidáno dostali naposledy loni v listopadu, a to o 15 procent. Platy se nicméně zvyšovaly i v jiných profesích.

Zástupci asociací se domnívají, že bez účinných a okamžitých opatření se školství dostane do stavu, kdy náprava bude buď nemožná, nebo obtížná a velmi drahá. "Ubezpečujeme vás, že personální kolaps ve školách v podstatě všech stupňů a typů, na který upozorňují školské asociace již řadu let, je skutečně na dohled," zdůraznili ve svém dopise představitelům vlády.

Zvýšení platů v tomto roce by uvítaly také školské odbory. Jejich předseda František Dobšík v pátek ČTK řekl, odboráři budou prosazovat navýšení aspoň od října nebo listopadu, protože dříve se to již nestihne. Za poslední dva měsíce letošního roku by růst platů stál asi dvě miliardy korun, vypočetl.

Školám podle zástupců školských asociací chybějí zejména učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo informatiky. Základní školy se vedle toho potýkají s nedostatkem učitelů pro první stupeň. Odborné školy začínají mít také potíže sehnat kantory na elektro nebo stavaře. Problémy jsou podle ředitelů i s hledáním kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.