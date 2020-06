Zástupci škol: Vzdělávací systém se s koronakrizí vypořádal dobře

Praha - Vzdělávací systém se podle zástupců školských asociací vypořádal s koronakrizí dobře. Situace podle nich byla nečekaná, takže nebylo snadné hledat vždy nejlepší řešení. Pokud by se situace opakovala, daly by se některé věci udělat lépe. Shodli se na tom zástupci školských asociací, které dnes oslovila ČTK. Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že vzdělávací systém v ČR zvládl situaci kolem koronaviru skvěle.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého se sice zpětně dá mluvit o tom, že některé věci mohly být lepší, zdůraznil ale, že vývoj událostí byl na začátku krize nečekaný a velmi rychlý. "Já bych řekl, že jsme to zvládli se ctí," uvedl. "Musím říct, že se mi zdá, že to i ministerstvo docela zvládlo, ale speciálně celé školství jako celek," dodal.

Podobně se vyjádřili předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. "Myslím si, že drtivá většina škol se s tím vypořádala výborně," řekl Zajíček. "Já si myslím, že 90 procent učitelů se opravdu snažilo a věnovalo se tomu (vzdělávání na dálku)," doplnila Schejbalová.

Černý připomněl, že školy na výuku na dálku nikdo nepřipravoval. V danou chvíli podle něj proto bylo obtížné hledat správná řešení. "Přišlo to ze dne na den, prostředky na distanční výuku ne všichni měli zažité a ne všichni je používali, ale myslím, že na většině škol se to dokázalo velice rychle nastartovat," doplnil Zajíček.

Pokud by se podobná situace měla někdy opakovat, bylo by podle Černého vhodné, kdyby školy měly k dispozici modely fungování výuky na dálku. Část škol byla na začátku krize bezradná a taková pomoc by jim mohla pomoct, řekl. Lepší by podle něj mohla být také koordinace postupu ministerstev školství a práce a sociální věcí ohledně ošetřovného pro rodiče školáků. Uvedl, že se například jen s několikadenním předstihem ujasnilo, že rodiče, kteří pošlou děti do školy pro vysvědčení, přijdou o ošetřovné.

Černý doufá, že se školy už znovu zavírat nebudou. Podle něj by na to sice už byly lépe připraveny, ale fungování výuky by se asi o moc nelišilo. "Jsem strašně rád, že jsme objevili on-line výuku, že ji budeme moct využívat, ale zároveň je mi jasné, že ji budeme využívat opravdu jen jako doplňkovou záležitost v odůvodněných případech a rozhodně to není něco, co by mohlo prezenční výuku nahradit," řekl.

Podle Zajíčka by bylo dobré, kdyby se distanční výuka zakotvila v nějaké podobě do školského zákona. Připomněl, že ministr již avizoval, že to bude řešit. Podle Schejbalové byla krize přínosná tím, že se školy více seznámily s digitálními technologiemi a uvědomily si, že je třeba vést děti k větší samostatnosti a neučit je nepodstatné věci. Opakování letošní situace si nepřeje. Pokud by se stalo, tak by zlepšila koordinaci mezi učiteli ve škole, aby nekomunikovali s dětmi prostřednictvím různých platforem, ale využívali všichni jednu.