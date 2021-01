Zástupci škol: Úprava teoretické maturity kvůli covidu není nutná

Praha - Upravovat teoretickou část letošních maturit kvůli epidemii covidu-19 by podle zástupců škol nemělo být nutné. Studenti se podle nich mohou na ústní zkoušky, testy i slohy připravit i při výuce na dálku. Jako větší problém vidí odbornou část maturit ve středních odborných školách. Shodli se na tom předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně spolku Učitelská platforma Petra Mazancová. Ministerstvo školství by podle nich mělo zajistit, aby se mohla aspoň praktická výuka co nejdříve obnovit.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes oznámil, že o podobě letošních maturit rozhodne s ohledem na vývoj epidemie v týdnu od 25. ledna. Možné úpravy zkoušek chce probrat se zástupci odborné veřejnosti. Z ankety, kterou ministr udělal na instagramu, podle něj vyplynulo, že studenti by vzhledem k pokračující výuce na dálku nejvíc uvítali zrušení ústní části maturit. Další by si přáli vypuštění státních maturitních testů nebo slohových prací.

"Co se týče gymnázií, tak já bych žádné úpravy nedělala, protože si myslím, že (maturanti) mají dostatek času na to se učit, a na gymnáziích si myslím, že by to zvládnout měli," řekla dnes ČTK Schejbalová. Podle ní se příprava na teoretické předměty dá zvládnout i při výuce na dálku. Podobně se vyjádřila i Mazancová. "Já si myslím, že jakkoli jsou letošní maturanti v distančním vzdělávání delší dobu, než byli ti loňští, tak zas na druhou stranu se kvalita distančního vzdělávání zejména v jejich případě dost výrazně posunula," uvedla.

Se Zajíčkem se shodly na tom, že problém vidí v pozastavené praktické přípravě na středních odborných školách. Podle Mazancové by vláda měla odborné vzdělávání podpořit obnovením prezenční praktické výuky, i když by třeba teoretická výuka pokračovala distančně. Za vhodné by považovala i to, aby ministerstvo vydalo nařízení, že se mají maturanti v druhém pololetí věnovat jen předmětům, ze kterých maturují.

Podle Zajíčka se nyní ještě nedají žádné změny ve zkouškách předjímat. Pro rozhodování o nich označil za zásadní další vývoj epidemie a to, zda se aspoň praktická výuka bude moct začátkem února obnovit. "Pokud k tomu dojde, tak si myslím, že žádné zásadní změny v maturitách nutné nebudou, nicméně pokud by k tomu dojít nemohlo, tak asi bude na místě začít uvažovat nad tím, co s celou maturitou udělat," řekl.

Schejbalová připomněla, že maturity budou mít letos i bez dalších případných úprav novou podobu kvůli loňské novele školského zákona. Povinné slohy a ústní zkoušky z jazyků budou organizovat samy školy, stát bude mít na starosti jen testy. Ty se nově nebudou známkovat, ale hodnotit procenty a slovy uspěl či neuspěl. Podle Schejbalové budou maturity už tak jednodušší než dříve.

Podle Mazancové studenti v současnosti bojují s demotivací kvůli nejistotě, co bude dál. Ministerstvo by proto podle ní mělo zveřejnit i plán, co by se stalo, kdyby byla epidemická situace v květnu či červnu v nejhorším stupni rizika nákazy podle systému PES tak jako nyní. Nedá se podle ní spoléhat na to, že bude vše na jaře v době maturit lepší.

Mazancová rovněž podotkla, že zjišťování názorů studentů na instagramu nepovažuje za dobrý nápad. Mnoho studentů podle ní vnímalo anketu tak, že se ministr podle výsledku ankety zařídí, což tak podle ní asi úplně nebude.