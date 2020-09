Zástupci škol: Rozhodování o rouškách je nepřehledné

Praha - Způsob, jakým ministerstvo zdravotnictví rozhoduje o povinnosti nošení roušek, vyvolává podle zástupců školských asociací zmatky. Zavedení plošné povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorech včetně škol, které má platit od čtvrtka, neměl podle nich ministr Adam Vojtěch (za ANO) oznámit ze dne na den. Opatření mohlo platit už od začátku září, jak to ministr původně v srpnu avizoval, kdyby svůj záměr po kritice nezrušil. Pro lidi se tak pravidla stávají nepřehledná, shodli se zástupci školských asociací, které oslovila ČTK.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý připomněl, že manuál pro fungování škol, který připravilo ministerstvo školství s epidemiology původně v srpnu počítal s tím, že roušky budou od 1. září povinné ve společných prostorech škol v celé ČR. Ministr Vojtěch pak ale 20. srpna své nařízení změnil a roušky se v manuálu navázaly na takzvaný semafor označující okresy podle rizika nákazy. Podle něj mohly být roušky povinné od oranžového, druhého stupně pohotovosti, ve kterém je od 28. srpna Praha. Hygienici v hlavním městě nošení roušek ve školách oznámili až minulý pátek, a to od 14. září. Dnes Vojtěch rozhodl o rouškách ve vnitřních prostorech v celé ČR.

Podle Černého měl manuál ministerstva školství zůstat tak, jak původně vyšel. "Kdyby nechali manuál, jak byl, tak jsme si ušetřili spoustu zmatků," uvedl. Řekl, že chápe, že epidemická situace se vyvíjí a že roušky asi mohou nyní pomoci šíření koronaviru zbrzdit. Podle něj se to ale dalo očekávat, protože epidemiologové takový vývoj předpokládali už v létě.

"Lidé se v tom (rozhodování o opatřeních) začínají ztrácet a já, i když to sleduji docela pozorně, tak se v tom také začínám ztrácet," řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Pozastavila se nad tím, proč pražští hygienici nechali školám čas do 14. září, aby byl čas na přípravu, když se dnes ředitelé dověděli, že roušky budou v celé zemi už od čtvrtka. "Je to opravdu už velký zmatek a nelíbí se mi to," uvedla.

Podle předsedy Unie školských asociací CSESHA Jiřího Zajíčka už to není jen o školách a o studentech. "Já si myslím, že v tom budou mít zmatek už úplně všichni," řekl. Podle něj je chyba, že se podmínky stále mění. Každý přitom podle něj nemá možnost stále sedět u televize a sledovat tiskové konference, aby věděl, co druhý den bude. "Situace je už opravdu obtížně stravitelná," řekl. "Já chápu, že situace není veselá, že je potřeba podniknout rychlé kroky, ale ty kroky musí být úplné, kompletní, jasné a přehledné, a to mi v tuto chvíli docela chybí," uzavřel.