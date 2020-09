Zástupci škol: Rozhodnutí kvůli covidu má být centrální

Ilustrační foto - Studentky brněnské Mendelovy univerzity si nasazují roušky u vchodu do školy první den nového akademického roku 21. září 2020.

Praha - O zavření škol kvůli epidemii by podle zástupců školských asociací bylo lepší rozhodovat spíš centrálně než pomocí ředitelského volna, jak to dnes doporučil nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka je zavírání škol kvůli epidemii úkolem hygieniků. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by mělo vyhlášení volna zvážit ministerstvo školství. Ředitelé se budou v rozhodování o ředitelském volnu lišit, vyplývá z jejich odpovědí na dotaz ČTK. Podle šéfky Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové by se měla hledat řešení pro jednotlivé školy.

Prymula dnes po uvedení do úřadu řekl, že ministerstvo nebude zavírat první stupně základních škol, pokud to bude aspoň trochu možné. Zavírání škol si podle něj nikdo nepřeje. Pro některé regiony se nicméně diskutuje o možnosti distanční výuky na druhém stupni základních škol či na středních školách. Ředitelé by podle Prymuly měli zvážit vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září, aby vznikl čtyřdenní víkend a získal se čas na útlum epidemie.

"Pokud se pan ministr domnívá, že podobná aktivita může pomoct utlumit krizi, tak je plně v jeho kompetenci, aby se domluvil s hygienou a školy uzavřel," řekl dnes ČTK Zajíček. "Naprosto nechápu, proč to dává do roviny apelu na ředitele škol, kteří mají použít jeden z pěti možných volných ředitelských dnů, abychom je na to vyčlenili," uvedl. Upozornil, že ředitelé musí své rozhodnutí konzultovat se zástupci zřizovatele a rodičů.

Pokud to zůstane v rovině doporučení, tak Zajíček sám jako ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze 1 volno nevyhlásí. "Já raději budu učit, protože každý den, který odučíme je dobrý před tím, než nás pošlou do distančního vzdělávání," vysvětlil. Dodal, že z jeho školy jsou tři děti v karanténě a ve škole zatím covid potvrzený není. Při ředitelském volnu se děti nemusí učit ani na dálku, takže by se podle Zajíčka řada z nich pravděpodobně sešla někde mimo školu.

Naopak Černý ČTK řekl, že je připraven volno ve škole v pátek vyhlásit. Potěšilo ho ministrovo vyjádření, že nechce zavírat první stupeň. Podle něj je také pořád naděje, že alespoň ještě nějakou dobu bude fungovat normálně i druhý stupeň. "My určitě uděláme vše pro to, aby k uzavření škol došlo co nejpozději. Určitě se budeme snažit panu ministrovi vyhovět," řekl.

Dodal ale, že je ke zvážení, zda by v té souvislosti nemělo některé dny vyhlásit jako volné ministerstvo školství. Jednalo by se o takzvanou změnu organizace školního roku, kterou má ministerstvo v kompetenci. Podle Černého by toto řešení bylo zřejmě lepší než ponechání volby na straně škol.

Volno v pátek vyhlásí také předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, která vede Gymnázium Nad Štolou v Praze 7. Rozhodla se tak s ohledem na to, že nakažených ve škole přibývá. Nyní má osm tříd v karanténě a potvrzenou nákazu u jedné učitelky. Situace je podle ní ve školách různá, takže plošné opatření by považovala za problematické. I podle ní by se ale mělo najít jiné řešení než ředitelské volno, protože toho má škola na celý školní rok k dispozici jen pět dní.

Hledat řešení pro konkrétní školy by se měla i podle senátora Jiřího Růžičky (za STAN), který dříve řídil Gymnázium Jana Keplera v Praze 6. V Rádiu Impuls řekl, že na jaře se kvůli epidemii zameškalo již poměrně hodně výuky, takže pokud není ve škole problematická situace, mělo by se učit. Podle něj je také otázka, zda může prodloužení třídenního volna o jeden den s utlumením epidemie pomoct.