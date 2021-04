Zástupci škol: Otvírání 2. stupně ZŠ regionálně je lepší než nic

Praha - Záměr vlády otevírat druhý stupeň základních škol od 3. května podle výskytu nákazy covidu-19 v jednotlivých krajích zástupce škol překvapil, ale nevadí jim. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je otevření alespoň některých škol v ČR lepší než žádná změna. Podobně se vyjádřila i šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Špatné by podle ní bylo, kdyby se dřív než školy začaly otevírat obchody.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) po jednání vlády oznámil, že v pondělí bude kabinet rozhodovat o otevření druhých stupňů základních škol rotačně od 3. května v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji, kde je nejnižší počet nakažených koronavirem. Rozvolňování školství bude podle Plagy stejně jako v dalších oborech postupovat regionálně a řídit se výskytem 100 nově nakažených s covidem-19 na 100.000 obyvatel za sedm dní.

"Já to vnímám jako částečně politické a částečně epidemiologické rozhodnutí, ale nevadí mi to. Vlastně než, aby byly školy dál zavřené všude, tak jestli se někde můžou otevřít, tak ať se tam asi otevřou," řekl Černý na dotaz ČTK. Podotkl, že na rozdíl od jiných věcí v minulosti se zástupci asociace o tomto nikdo z ministerstva nejednal. Vláda se podle něj pro tento krok rozhodla zřejmě proto, aby dodržela avizovaný termín 3. května a zároveň to nevedlo ke zhoršení epidemie.

To, že by děti z regionů s nižším výskytem nákazy mohly být proti ostatním výrazně zvýhodněné, podle něj nehrozí. "Vzhledem k tomu, že to bude po přijímacích zkouškách (na střední školy), tak si myslím, že napadání ze strany rovných příležitostí a tak podobně, v tomto případě nebude," řekl.

Nová byla informace o záměru postupovat podle výskytu nákazy v regionech i pro Schejbalovou. Na víceletých gymnáziích by se toto rozvolnění mělo týkat mladších žáků, kteří chodí do tříd odpovídajícím druhému stupni. "Já si myslím, že je to lepší než nic," zhodnotila ředitelka. Návrat žáků 3. května je podle ní sice pro gymnázia trochu nevýhodný, protože od tohoto dne začínají přijímací zkoušky na střední školy a bývá v nich ředitelské volno. Školy ale také třeba mohou pro své žáky vymyslet náhradní program, řekla.

Zdůraznila, že by jí hlavně vadilo, kdyby se otevřely obchody a školy zůstaly zavřené. Připomněla, že vláda školství neustále označuje za prioritu. Měla by tak podle ní umožnit návrat žáků buď zároveň s obchody nebo dřív. Upozornila, že stále není jasné, kdy se otevřou střední školy, kde není praktická výuka. Podle ní to vypadá, jakoby se s návratem středoškoláků do lavic v letošním školním roce už nepočítalo.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) připravila vláda pro rozvolňování šest balíčků. Určující bude počet nakažených. Pokud bude celostátní počet nakažených nižší než 100 na 100.000 obyvatel, budou moci k 3. květnu otevřít i všechny obchody a venkovní trhy.