Zástupci škol očekávají u zaměstnanců škol velký zájem o očkování

Praha - Zájem o očkování proti covidu-19 bude mezi zaměstnanci škol zřejmě veliký. Shodli se na tom zástupci školských asociací, které oslovila ČTK. Ve školách, kde jsou řediteli, se chtějí nechat naočkovat až tři čtvrtiny pracovníků. Podíl těch, kteří se budou moci registrovat na očkování v první etapě od soboty, se bude ve školách lišit podle věkového složení zaměstnanců. Ředitelé se budou držet instrukcí z ministerstva školství, podle kterých mají dostat prioritu hlavně lidé ve věku od 55 let a pracovníci, kteří dochází do škol.

Podle informací, které školám poslalo ministerstvo školství, má první etapa očkování učitelů i nepedagogů začít v sobotu 27. února. Výběr pracovníků budou mít za úkol ředitelé. Nejpozději ve čtvrtek obdrží školy unikátní kódy, kterými se při registraci bude ověřovat profese. Očkování bude dobrovolné, přihlašovat se k němu budou zájemci sami. Další fáze očkování by se podle úřadu mohla spustit zhruba za tři týdny. Podle odhadu ministerstva je v regionálním školství zaměstnáno 330.000 lidí.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je příprava přednostního očkování zaměstnanců škol dobrá zpráva. "Aspoň když ty děti přijdou později do školy, tak už učitelé mezitím stihnou být očkovaní," řekl. Výběr zaměstnanců shrnul tak, že v první vlně by neměli být lidé, kteří jsou jen na výuce on-line a nejsou starší 55 let.

Dá se podle něj očekávat, že zájem o očkování bude mít nadpoloviční většina zaměstnanců. V Masarykově základní škole v pražských Klánovicích, kterou řídí, se podle chce nechat očkovat 67 procent pracovníků, devět procent o to nemá zájem a zbytek se ještě rozmýšlí.

Také předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová se chtějí držet doporučení ministerstva školství, podle kterého mají v první etapě dostat přednost zaměstnanci ve věku od 55 let a ti, kteří učí prezenčně. Vzhledem k tomu, že středoškoláci mají nyní jen distanční výuku, měli by se podle Zajíčka přednostně oočkovat hlavně učitelé, kteří by museli nastoupit, až se vrátí do lavic závěrečné ročníky nebo se obnoví praktická výuka. "Tím bychom se dostali do situace, že pak bude většina pedagogů proočkovaná, což samozřejmě zvyšuje i bezpečí návratu dětí do školy," řekl.

Kolik pedagogů se očkování v první etapě zúčastní, bude podle Schejbalové záležet hlavně na věkovém složení učitelů v jednotlivých školách. V pražském Gymnáziu Nad Štolou, kde je ředitelkou, by se očkování od konce tohoto týdne mohlo týkat zhruba čtvrtiny pracovníků, řekla. Podotkla, že škola má poměrně mladý pedagogický sbor a zájem o očkování čeká i tak velký.

V Masarykově střední škole chemické v Praze 1, kterou vede Zajíček, se k očkování přihlásily dosud tři čtvrtiny zaměstnanců. "Rozhodně do toho chtějí jít, protože si uvědomují, že to je důležité, že je to potřeba a že pokud se máme vrátit do normálu, tak to asi jinak nepůjde," uzavřel ředitel.