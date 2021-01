Zástupci škol: Dělat antigenní testování žáků je nyní nereálné

Praha - Zástupci školských organizací si neumí představit, jak by mělo fungovat každotýdenní testování antigenními testy na onemocnění covid-19 ve školách. Možnost pravidelného používání antigenních testů ve školách zmínil v neděli v televizi Prima prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek, podle kterého se tyto testy dosud uplatňují neefektivně. Podle zástupců škol není nápad jejich využití pro žáky a studenty špatný, ale zajistit by to bylo za současných podmínek zřejmě nereálné. Vyplývá to z jejich odpovědí na dotaz ČTK.

Kubek v neděli uvedl, že antigenní testy je potřeba využívat "tam, kde to má význam, abychom je využili skutečně efektivně". Nyní může antigenní test podstoupit zdarma každý, kdo má v Česku zdravotní pojištění. Pojištěnci se mohou nechat testovat opakovaně, nejčastěji každých pět dní. Antigenní testy by proto podle Kubka měly své uplatnění nalézt například ve školách po jejich znovuotevření.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je to ale za současných podmínek "absolutně neproveditelné". "Já jsem si spočítal, že testování dětí v mé škole by trvalo dvě a půl hodiny, a to jenom kdyby byla čtyři stanoviště (na testování)," řekl. Podle něj není jasné, kdo a kde by testy dělal a vyhodnocoval a co by se stalo v případě, že by se u školáka nákaza covidem-19 prokázala. Podobně se vyjádřila i šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

"Myšlenka je dobrá, ale nevím, jak by to bylo logisticky zvládnutelné," uvedla. Podotkla, že například v pražském Gymnáziu Nad Štolou, které řídí, je zhruba 900 žáků. Dodala, že s testováním nezletilých studentů by navíc museli souhlasit rodiče.

Podle Černého by testování na covid-19 ve školách mohlo fungovat, pokud by testy mohly provádět i rodiče nebo učitelé. Uvedl, že viděl video z Rakouska, kde to takto dělají. Podle něj by ale ani to nejspíš nebylo moc účinné, protože takové testování by pravděpodobně stejně jako v Rakousku bylo dobrovolné. "Spousta rodičů by s tím asi nesouhlasila," řekl.

Pravidelné testování na covid-19 ve školách si za současných podmínek neumí představit ani předsedkyně spolku Učitelská platforma Petra Mazancová. Podle ní by se tím asi stejně šíření nákazy nevyřešilo, protože v případě, že všichni ve třídě nosí roušky, musí do karantény jen nakažený žák. "Já si hlavně myslím, že by se měl přestat klást tlak na brzký návrat do škol," uvedla. "Přijde mi, že je na rozvolnění brzo. Rakousko se třeba rozhodlo, že zavře školy do února, a to mají lepší čísla než my," řekla.

Podle ní by se měla ve školách co nejdříve obnovit jen praktická výuka, která se na dálku nedá nahradit. Distanční vzdělávání označila za náročné, ale za ještě těžší považuje opakované přecházení z distanční výuky do prezenční a zpět.