Zástupci škol: Debata o maturitě je uzavřená, premiér jen vyvolává nejistotu

Praha - Zástupci školských asociací dnes opět odmítli možnost takzvané úřední maturity, tedy udělení maturitní známky bez zkoušek podle průměru za celé studium. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle nich svými opakovanými výroky, že by se měla zkouška studentům odpustit, vnáší mezi studenty nejistotu. ČTK to řekli předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček.

Babiš o víkendu na sociálních sítích uvedl, že bude dál prosazovat takzvanou úřední maturitu. Podle něj by aspoň části studentů pomohla zmírnit dopady dlouhodobé výuky na dálku, která se negativně podepisuje na psychice řady dětí a dospívajících, řekl. Je podle něj nyní potřeba projevit lidskost a nelpět na výkonu. Už dříve se na formě maturity neshodl s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO), který rozhodl o zjednodušení zkoušky. Vedle školských asociací úřední maturitu odmítli i zaměstnavatelské a podnikatelské svazy, zástupci vysokých škol a nepodpořil ji ani poradní tým prezidenta Miloše Zemana.

"Já si myslím, že ta debata je uzavřená. Pan premiér je v tom naprosto sám," uvedla Schejbalová. Podle ní je špatně, že se neustále dává naděje části studentů, kteří si přejí zrušení maturitní zkoušky. "Myslím, že už hlavně potřebují nějakou jistotu, aby se mohli připravovat (za zkoušku)," řekla.

Za uzavřenou považuje debatu o úřední maturitě i Zajíček. "Myslím si, že pan premiér teď vytváří pouze obrovskou nejistotu pro všechny maturanty a vůbec ničemu neprospívá. Jenom to zhoršuje situaci. Ty děti by se teď měly soustředit na přípravu na maturitní zkoušku a ne aby se upínaly k nějakým nadějím, že jim to někdo dá zadarmo," řekl. Doplnil, že nechápe, proč se premiér zabývá duševním zdravím studentů, a ne jiných skupin populace, jako jsou třeba zaměstnanci v podnicích.

Ministr Plaga už v lednu rozhodl, že se letos podobně jako loni kvůli epidemii zruší slohy z češtiny a cizího jazyka. V první polovině března oznámil další úpravy, podle kterých navíc studenti z češtiny a cizího jazyka nebudou muset skládat ani ústní zkoušky. Pro studenty, kteří pracují kvůli covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, budou dobrovolné i státní didaktické testy. Všechny bude čekat školní maturita ze dvou nebo tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Praktická zkouška přitom bude moct mít změněnou formu či způsob hodnocení. Ohlášené úpravy označil Plaga za konečné.

Termín státních maturitních testů ministr kvůli epidemii covidu-19 posunul ze začátku května na 24. až 26. květen. Mimořádný termín pro maturanty, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, bude 7. až 9. července. Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.