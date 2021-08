Zástupci škol chtějí jednat s MŠMT mj. o doporučení dodržovat stejné kolektivy

Praha - Podmínka dodržení stejného kolektivu ve školách, jak to kvůli covidu-19 pro nový školní rok doporučilo ministerstvo zdravotnictví, může komplikovat sestavení rozvrhu ve středních i základních školách. Zástupci školských asociací proto doufají, že zůstane nezávazná. Řekli to dnes na dotaz ČTK. O tom, která z navržených protiepidemických opatření budou povinná a která ne, budou v následujících dnech jednat s ministerstvem školství. Jasno by podle nich mělo být do 16. srpna.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září minulý pátek. Ministerstvo školství v pondělí materiál rozeslalo školám s tím, že konečnou podobu dostanou po úpravě do finální podoby mimořádného opatření. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) úřad nyní k návrhu zjišťuje poznámky ředitelů škol, aby se mohly zapracovat do kompletních informací.

Zástupci školských asociací dnes potvrdili, že jsou s ministerstvem v kontaktu. Chtějí jednat o tom, která opatření zůstanou nezávazná a která budou povinná. Konečný materiál podle nich chce mít ministerstvo hotov do 16. srpna.

„Hlavně asi problematickou oblastí budou skupiny, kde by se měla zachovat homogenita, což asi největší problém bude pro střední školy, ale i na základních školách při jazykové výuce a volitelných předmětech to bude dělat trošku problémy. A samozřejmě i ve školních družinách, kde jsou potom skupiny nějakým způsobem propojované,“ uvedl předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Podobně se vyjádřili i šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

„Je tam příklad, že máme spojovat maximálně dvě třídy, ale když máme pět tříd v ročníku, tak to těžko půjde udělat,“ řekla zástupkyně gymnázií. Podle ní by se mělo jasně říct, že to školy podobně jako letos na jaře nebudou muset dodržovat. „Pokud to bude v roli doporučení, tak to asi problém není, ale pokud by to mělo být natvrdo, tak to bude velký problém,“ doplnil Zajíček.

Schejbalová také poukázala na to, že podle návrhu ministerstva zdravotnictví mají školy na mytí rukou zajistit teplou vodu. V učebnách podle ní většina škol teplou vodu nemá. „Dřív se prostě školy takto nestavěly. My třeba máme teplou vodu před školní jídelnou a v šatnách tělocviku,“ řekla ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou. I u tohoto opatření by se proto podle ní mělo vyjasnit, že zůstane pouze nezávazné.

„Celkově mě to doporučení (ministerstva zdravotnictví) přijde hodně přísné a striktní,“ shrnula Schejbalová. Zmínila například i to, že by školy měly omezit hromadné akce a pouštět rodiče do budovy jen v nutných případech. Epidemiologové už dříve upozorňovali, že protiepidemická opatření fungují nejlépe preventivně. Schejbalová se ale obává, že v případě zhoršení situace na podzim nebude moc prostoru na další zpřísnění. Co se týče dezinfekcí a úklidů, to je pro školy samozřejmost a jsou na to připravené, dodala.