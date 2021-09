Zástupci škol ani MŠMT nemají informace o potížích s výsledky testů na covid

Praha - Předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc nemá informace o tom, že by část škol nechtěla nebo neuměla nahlásit ministerstvu zdravotnictví výsledky z testování žáků na covid-19. Řekl to ČTK. Domnívá se, že nyní už školy úřadu poskytly všechna data. Podobně se vyjádřil i šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli v České televizi řekl, že výsledky zatím nenahlásilo 14 procent škol. Uvedl, že důvod neví. Podle ministerstva školství mohlo jít o školy, které zahájily školní rok až dnes.

První termín screeningového testování na covid-19 po letních prázdninách byl ve školách 1. a 2. září. Kompletní výsledky zatím ministerstvo zdravotnictví nezveřejnilo. Podle Zajíce možná některé školy poskytly výsledky úřadu až v neděli odpoledne nebo dnes. "Nemyslím si, že by to bylo o tom, že to nedodaly, ale že to přišlo později, než pan ministr vystoupil (v neděli v poledne v Otázkách Václava Moravce)," řekl Zajíc. "Vůbec netuším, že by někde byly nějaké problémy a někdo si stěžoval. Už jsme to (hlášení výsledků testování) dělali na jaře a školy to umí," doplnil Zajíček.

Důvod chybějících dat z 14 procent škol nezná přesně ani ministerstvo školství. "MŠMT v současné době zjišťuje podrobnosti a bude jednotlivé školy kontaktovat. Může se ale jednat například o školy, u kterých došlo ke změně organizace školního roku," uvedla mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Podle manuálu ministerstva školství mají školy nahlásit výsledky testování žáků na covid-19 ihned po jeho dokončení. "Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení či obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování dítěte nebo žáka do aplikace CovidFormsApp," informoval úřad školy v srpnu. U antigenních testů, které se vyhodnocují na místě, by tedy měly výsledky sdělit stejný den. U průkaznějších PCR testů s výsledkem z laboratoře to může být následující den.

Vojtěch v neděli uvedl, že data z prvního testování žáků na covid-19 na začátku školního roku zatím ministerstvu zdravotnictví nahlásilo 86 procent škol. Potvrdilo se v nich 111 případů nákazy. Do základních a středních škol v ČR nastoupilo 1. září asi 1,4 milionu dětí. V ČR je podle statistik z minulého školního roku 4214 základních a 1280 středních škol. Na celkové zhodnocení chtěl ministr počkat na výsledky ze všech škol a také z dalších termínů testování.

Dnes žáci ve školách postoupili testy znovu. Zatím poslední naplánovaný termín preventivního testování žáků má být ve čtvrtek 9. září. Ministerstvo školství ve svých pokynech na konci srpna uvedlo, že pokud bude ve školách v jednom okrese za první dva termíny testování více než 25 pozitivních případů na 100.000 provedených testů, testování tam bude pokračovat do konce září, vždy jednou týdně. Podle Lednové o tom rozhodne ministerstvo zdravotnictví. "Předpokládáme, že tato informace bude známa s dostatečným předstihem," řekla.