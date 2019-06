Zástupci samospráv: S policií k zásahům by neměl chodit starosta

Kyjov (Hodonínsko) - S policisty by do budoucna neměli k zásahům chodit starostové či místostarostové jako nezúčastněné osoby, které jsou dnes nutné například při vstupu na cizí pozemek. V reakci na tragédii v Dražůvkách na Hodonínsku, kde pachatel zabil místostarostu Rudolfa Štose, to dnes na tiskové konferenci uvedli předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák. Zároveň byla vyhlášena veřejná sbírka na pomoc pozůstalým.

Pokud podle Lukla a Polčáka zůstane v zákoně tzv. institut nezúčastněné osoby, je podle nich třeba změnit metodiku, kdo by jí měl být. "Chceme úpravu metodiky, aby bylo zřejmé, na koho se má policie obrátit. To se může změnit v řádu týdnů," řekl Lukl.

Podle něj je třeba záležitost prodiskutovat, protože nechce nikoho vmanévrovat do situací, kdy může jít, jak se ukázalo v Dražůvkách, o život. "Máme informace od Sdružení tajemníků, že to řešili s ministerstvem vnitra a ministerstvem práce a sociálních věcí. Jejich návrh spočívá v tom, že by se policie obracela na strážníky, kteří mají rozhodně větší dispozice pro takovou činnost. Můžeme debatovat, jestli je to vhodná varianta, nebo jestli by to měl být příslušní integrovaného záchranného systému. Pro starosty je to každopádně velmi nepříjemná věc," uvedl Lukl. Na malých obcích v podstatě jiná možnost než starosta či místostarosta v současnosti neexistuje, dodal.

Konference se zúčastnila i starostka Dražůvek Klára Čudrnáková, která oznámila zahájení sbírky pro pozůstalé. "Jsem mile překvapena, jak reagovali obyvatelé, aniž by jim cokoliv řekl. Místostarosta byl zaměstnaný jako údržbář ve vesnici, museli jsme jeho péči akutně nahradit a všichni se zapojili. Pomohly nám i okolní obce technikou a lidmi. A mnozí se mne ptali, kdy vyhlásíme sbírku," uvedla.

Sedmapadesátiletého místostarostu zastřelil místní občan, který sousedovi vyhrožoval kvůli sporům o vodu. Po vraždě místostarosty spáchal sebevraždu.