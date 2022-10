Zástupci pražského Spolu a Pirátů se dohodli na jednání programových týmů

Praha - Zástupci pražského Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů se na dnešní schůzce dohodli, že se tento týden sejdou jejich tříčlenné programové týmy, které připraví podklady pro další vyjednávání. Další schůzka vyjednavačů o koalici se uskuteční příští úterý. Spornou otázku účasti obžalovaného Jana Wolfa (KDU-ČSL) v radě města ani další personálie neřešili. Politici to po setkání řekli novinářům.

Obě strany se dnes podle člena vyjednávacího týmu Spolu Zdeňka Zajíčka (Spolu) shodly na klíčových programových okruzích, jako je bydlení, doprava, školství nebo sociální oblast. "Tam jsme identifikovali, že potřebujeme jít do daleko větší hloubky, a proto jsme ustavili pracovní programové týmy, které o tom společně budou diskutovat a pro další jednání vyjednávacího týmu nám připraví podklady," řekl.

Ve volbách vítězná koalice Spolu od počátku říká, že preferuje ustanovení pražské koalice na vládním půdorysu, tedy s Piráty a STAN. Už v začátcích jednání se nicméně objevil zádrhel spočívající v pirátské podmínce, že nebudou zasedat v radě s trestně stíhanými politiky. Spolu však jako s radním počítá s Janem Wolfem (KDU-ČSL), který je obžalován ve starší kauze sportovních dotací na magistrátu. Podle zástupců Spolu je obžaloba nespravedlivá a naléhání Pirátů považují za nemístné zasahování do svých personálií, navíc v rozporu s názorem voličů.

Tuto otázku dnes strany neřešily, Piráti nicméně zopakovali, že svůj požadavek považují za elementární demokratický princip.

Zajíček ocenil, že Piráti jasně řekli, že akceptují Svobodu jako primátora. "Respektují to, že nominace na primátora půjde od vítězné strany, tedy koalice Spolu," uvedl. Členka vyjednávacího týmu Pirátů Jana Komrsková k tomu sdělila, že to tak bylo od počátku. "Celou dobu opakujeme, že respektujeme výsledky voleb," řekla.

Zatím není jasné, kdy se strany na koalici domluví, chtěly by nicméně mít hotovo do ustavujícího zastupitelstva, které se bude konat zřejmě 3. nebo 10. listopadu. "Byl bych rád, aby do té doby byla koalice ujednána, a doufejme, že se to splní," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle pravidel Pirátské strany budou finální vstup do koalice schvalovat všichni pražští členové strany.

Zástupci Spolu se scházejí i s dalšími stranami, které se dostaly do pražského zastupitelstva. "Variant je stále ve hře více, my jsme schopni postavit většinu v zastupitelstvu nejenom na vládním půdorysu," řekl dnes Zajíček a konkrétně zmínil možnost spolupráce s Prahou Sobě a STAN. Zástupci Spolu také uvedli, že počítají s většinou v jedenáctičlenné pražské radě. "Tuto záležitost jsme dnes vůbec neprobírali," řekl k tomu Hřib.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.