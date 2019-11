Zástupci odborů a svazu průmyslu žádají o další peníze pro školy

Praha - Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák dnes vyzvali vládu a poslance všech politických stran, aby při projednávání rozpočtu na příští rok posílili rozpočet školství o dodatečných pět miliard korun. V dopise, který Středula s Hanákem adresovali premiérovi Andreji Babišovi (ANO), uvedli, že peníze jsou třeba na růst platů učitelů a další investice do vzdělávání. Dopis má ČTK k dispozici. Z jakých částí rozpočtu by se měly peníze přesunout, z dopisu nevyplývá.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá nyní pro školství se zhruba 214 miliardami korun, což je zhruba o 18 miliard korun víc než letos. Platy učitelů by se podle platového nařízení, který v pondělí schválila vláda, měly od ledna 2020 zvýšit o osm procent a další peníze by měly jít na odměny a příplatky. Celkem vláda na výdělky pedagogů počítá s růstem o 11 miliard korun. Průměrný učitelský plat byl v letošním prvním pololetí 37.235 korun, průměrná mzda v ČR činila ve stejném období 33.297 korun.

Kvůli nespokojenosti s výsledky vyjednávání o růstu učitelských platů v příštím roce se ve středu konala ve školách stávka, do které se podle školských odborů různým způsobem zapojila víc než polovina škol. Předseda školských odborů František Dobšík pak uvedl, že bude ještě jednat ve Sněmovně o možné úpravě státního rozpočtu, aby bylo pro učitele vyčleněno více peněz. Dnes ČTK řekl, že je v kontaktu s šéfem ČMKOS Středulou a o jeho a Hanákově dopise premiérovi ví. "Vím, že se připravuje pozměňovací návrh, se kterým chtějí seznámit všechny poslance," dodal. Své návrhy už avizovali Piráti nebo TOP 09.

Středula s Hanákem v dopise adresovaném premiérovi připomněli, že zástupci školských odborů a zaměstnavatelů původně požadovali na platy učitelů v příštím roce navýšení o 15 procent, nakonec ale v létě souhlasili s růstem o deset procent. Podmínkou podle nich bylo, že se platová úroveň ostatních zaměstnanců v platové sféře v příštím roce nezvýší o víc než dvě až tři procenta.

"Jelikož ale v průběhu přípravy rozpočtu a jeho schvalování vládou došlo k nárůstu (platů ostatních zaměstnanců) o dalších zhruba pět procent, požadujeme, aby vláda a politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně zajistily, aby do návrhu rozpočtu kapitoly školství byly dodatečně přesunuty další prostředky ve výši zhruba pěti miliard korun," uvedli Středula s Hanákem v dopise.

Dobšík odmítl upřesnit, odkud a na co by se peníze do školství měly přesunout. Například ze slev na jízdné, které by na platy učitelů chtěla použít TOP 09, by se podle něj ale brát nemělo. "Myslím si, že by to mělo být na principu, ne stavět skupiny občanů proti sobě, ale hledat v částech kapitol, kde by se dalo slevit ve prospěch budoucnosti," řekl. Podle něj nyní už nejde o peníze na růst učitelských tarifů, ale obecně o peníze na vzdělávání. Dodal, že by se kromě jiného mělo řešit například navýšení peněz na příplatky za třídnictví.