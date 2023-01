Zástupci Nexenu u Žatce a odboráři se zatím nedohodli, stávka pokračuje

Bitozeves (Lounsko) - Zástupci vedení továrny Nexen Tire u Žatce na Lounsku, kde dnes ráno část zaměstnanců zahájila neomezenou stávku, chtějí požadavky odborářů probrat s korejskými vlastníky firmy. ČTK to řekl po dnešním jednání předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Stávka tak pokračuje. Vyjádření vedení firmy ČTK zjišťuje, nicméně firma na dotazy dlouhodobě nereaguje. Část zaměstnanců jihokorejské výrobny pneumatik stávkuje s cílem uzavřít kolektivní smlouvu, v níž odbory žádají pro zaměstnance například zvýšení mezd.

Ve firmě pracuje 1100 lidí. Odbory uvedly, že stávku podporuje většina zaměstnanců, aktivně se do ní zatím zapojilo přes 190 z nich. Odboráři v továrně před rokem vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy ke kolektivnímu vyjednávání. Ke stávce přistoupili poté, co zaměstnavatel odmítl smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami.

"My jsme jim oznámili požadavky, které mají už týden na stole. Seznámili jsme je s nimi a oni si vzali nějakou dobu na propočet, aby nám nakonec řekli, že si berou pár dní na projednání s korejskými vlastníky," sdělil Ďurčo. Ten už ráno ČTK informoval, že odhaduje denní ztrátu podniku na 15 milionů korun a společnost podle písemného vyjádření pro MF Dnes až na 20 milionů korun denně. "My jednáme o nárůstu kolem 30 až 50 milionů korun, takže se dá spočítat, kdy se jim to přestane vyplácet," uvedl ráno předseda. Dnešní schůzka podle něj byla v jisté části pozitivní, zástupci továrny se totiž poprvé po letech sešli s odboráři z Nexenu u jednoho stolu. "Považuji to za úspěch, protože včera (v pondělí) nás nechali vyvést," dodal.

Mezi požadavky odborů vycházející z kolektivní smlouvy patří mimo jiné zvýšení mezd o 8,3 procenta, dvacetiprocentní příplatek za noční směnu a víkendy nebo dvě koruny navíc k hodinové sazbě směnařů, uvedli už dříve odboráři. Velké části pracovníků se podle nich nezvýšily mzdy od roku 2018. Nástupní mzda operátora výroby podle odborářů činí 22.700 korun. Průměrnou mzdu zaměstnanců firma neuvádí. Zaměstnanci, které dnes novináři před továrnou oslovili, sice stávku podporují, výši platu ale nechtěli uvádět. "Vzhledem k inflaci mám mzdu hodně malou," řekl bez podrobností pracovník Lukáš Holý.

Průměrná mzda v Ústeckém kraji ve třetím čtvrtletí loňského roku činila podle statistiků zhruba 37.000 korun a byla šestá nejvyšší mezi kraji v Česku. Minimální mzda v Česku od letošního ledna činí 17.300 korun. Z osmi stupňů zaručených mezd, které se vyplácejí podle náročnosti odbornosti a odpovědnosti práce, činí nejvyšší 34.600 korun. Například mzda v dělnické profesi u otrokovického výrobce pneumatik Continental Barum loni činila v průměru 49.000 korun měsíčně.

Zaměstnanci jsou odhodlaní ve stávce pokračovat. Vedení firmy však nechce, aby se stávkující zaměstnanci zdržovali ve fabrice, přestože mají směnu. "Považujeme to za porušení našich právních předpisů," podotkl Ďurčo s tím, že pokud bude situace dál eskalovat, jsou odboráři připraveni učinit právní kroky. Už dopoledne zaměstnavatel obsazoval stávkující místa jinými zaměstnanci a stávkující pracovníky nechtěl pustit do továrny.

Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní a lehká užitková auta. Firma s jihokorejským majitelem sídlí v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle. Jde o největšího investora v této zóně na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka.

Asi 40 zaměstnanců přijelo kvůli tomu dopoledne protestovat do Prahy před jihokorejské velvyslanectví.

Od dnešního rána do továrny přicházeli zaměstnanci, někteří na dotaz novinářů potvrdili, že se stávkou souhlasí. Přišli i ti, kteří neměli směnu, chtěli však stávku podpořit svou přítomností. Před 9:00 odjelo několik desítek pracovníků autobusem do Prahy před jihokorejské velvyslanectví. Podpořit je tam přišli zástupci dalších odborových svazů a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula vyzval korejského velvyslance Kim Te-čina, aby se do jednání zapojil a dal obě strany dohromady. Na konci protestu chtěli odboráři předat dokument s požadavky, velvyslanectví ho ale chtělo zaslat diplomatickou poštou.

Mezitím se podle Ďurča pokusila firma stávku narušit. Místa stávkujících obsazovala jinými lidmi. "Podle zákona o stávce a kolektivním vyjednávání nesmějí nahrazovat zaměstnance, kteří stávkují. A teď ani těm stávkujícím (zaměstnavatel) neumožňuje ani dostat se do fabriky," řekl odborář. "Naši právníci jsou v pohotovosti," dodal. Odbory chtěly zavolat policii, zaměstnavatel však obrátil a naplánoval schůzku, uvedl po 15:00 Ďurčo. Odborář se ale domnívá, že to ke konci stávky nepovede. "My už o požadavcích vyjednávat nebudeme. Pokud nepřistoupí na požadavky, stávka bude trvat," uvedl.

Nexen sídlí v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle. Jde o největšího investora v této zóně na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka. Továrna Nexen tam stojí od roku 2017. Společnost Nexen má další továrny v Jižní Koreji a v Číně. Kapacita podniku je až 11 milionů pneumatik ročně. V roce 2021 společnost vykázala zisk po zdanění přes 709 milionů Kč, o rok dříve byla ve ztrátě 1,4 miliardy Kč.

Stávky ve výrobních firmách, jako je ta nynější v Nexenu, jsou v Česku ojedinělé. V minulosti se po vyhlášení stávkové pohotovosti většinou odboráři s vedením podniků dohodli. Protestní přerušení práce zažila Česká republika spíš při celostátních protestech odborů, mířících proti některým opatřením vlád, nebo například při stávkách ve školství a zdravotnictví, jejichž účastníci požadovali zlepšení pracovních podmínek včetně růstu platů.