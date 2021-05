Zástupci kultury chtějí hrát od 17. května, vláda rozhodne asi v pondělí

Praha - Zástupci různých odvětví v kultuře na dnešním jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) navrhli, aby se od 17. května mohlo začít hrát divadlo nebo konat koncerty uvnitř. Kapacita by měla být využita na 50 procent s maximálním počtem diváků 500 lidí a podmínkou absolvování antigenního testu. ČTK to řekli účastníci schůzky.

Venkovní prostory by mohly být podle jejich návrhu naplněny na 60 procent s maximální kapacitou 1000 lidí, řekla po schůzce Yvona Kreuzmannová, ředitelka společnosti Tanec Praha. "Bude diskuse nad kulturou, velmi nyní s MK tlačíme na jasné podmínky rozvolnění v této oblasti, nás se to dotýká z pohledu podnikatelů v kultuře," sdělil ČTK ke čtvrtečnímu jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který se dnešní schůzky také zúčastnil. Mluvčí MK Michaela Lagronová ČTK řekla, že jednání se vedou nad návrhem rozvolňování připraveným MK. Vláda bude o podmínkách rozvolňování v kultuře jednat ve čtvrtek a rozhodnout by měla v pondělí.

"Dnes začalo další dějství dramatu o pozvolném otevírání kultury. Přeskupily se síly a do děje razantně vstoupil Lubomír Zaorálek, který důrazně trval na tom, že kultura je služba a nesmí být diskriminována nerovnými podmínkami," uvedla Kreuzmannová, která je také prezidentka Českého střediska Mezinárodního divadelního institutu (ITI). "Věříme, že zítřejší (čtvrteční) jednání přinese finální rozuzlení, všichni si oddychneme a začneme pracovat tak, aby byla kultura bezpečná, ale zároveň pro diváka dostupná," doplnila.

Schůzky se účastnil také ředitel Národního divadla Jan Burian. "Dnešní schůzka, zdá se, konečně vedla k první reálné dohodě o možnosti postupného otevírání kultury. Kompromis mezi správnými požadavky zdravotníků a správnými požadavky kultury se hledal těžce na mnohohodinových jednáních. Poslední schůzka bude, doufám, zítra (ve čtvrtek) večer," sdělil ČTK.

"Zdá se, že bychom první kulturní akce mohli navštívit již ve druhé polovině května a diváky do divadel pozvat alespoň na některá představení v červnu. A uspořádat bohatý program pro letní měsíce mimo uzavřené prostory. Čekáme na predikci pro začátek nové sezony, neboť bychom ještě před prázdninami chtěli zahájit předprodej vstupenek na září," uvedl Burian.

Pokud by navržené podmínky vláda schválila, pro 33. ročník mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla Tanec Praha by to znamenalo třeba možnost uvést už od loňska slibované zahraniční hvězdy. "Znamená to, že čtyřletá složitá jednání se světovou hvězdou Dimitrisem Papaioannou snad přece jen vyústí v jeho historicky první hostování v Praze a že diváci i v regionech se mohou od 1. června těšit jak na domácí, tak na zahraniční umělce včetně Silvie Gribaudiové. Mezinárodní rozměr prestižních festivalů se tak po dlouhých měsících přiblížil opět realitě," věří ředitelka Tance Praha.

Zaorálek v pondělí kritizoval návrh na uvolňování covidových opatření v kultuře, který dostal od ministerstva zdravotnictví. Říkal, že kulturu diskriminuje proti ostatním odvětvím - plán MZd totiž například vyžaduje od diváků nákladnější PCR testy a podmiňuje rozvolňování proočkovaností populace. Plán navíc požaduje výrazněji lepší epidemickou situaci než srovnatelné země, které už pravidla pro kulturu uvolňují. MK má vlastní plán rozvolňování s mírnějšími kritérii. Podle informací ČTK dnes MZd ustupuje od požadavku PCR testů od účastníků představení a také od podmínky odvíjet plán rozvolňování od incidence 100 nově nakažených na 100.000 obyvatel. Dnes byla v celé zemi 123, v Praze 99.