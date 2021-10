Zástupci kulturní scény většinou vnímají výsledek voleb do Sněmovny pozitivně

Praha - Většina zástupců kulturní scény, které dnes oslovila ČTK, vnímá výsledek voleb do Sněmovny pozitivně. Radují se z předpokládaného konce éry premiéra Andreje Babiše (ANO) a mnozí s uspokojením sledovali volební neúspěch KSČM. Někteří se však obávají průtahů se strany prezidenta Miloše Zemana. Babišovo hnutí ANO skončilo těsně za vítěznou koalicí Spolu, která má s koalicí Pirátů a STAN šanci postavit většinovou vládu. Komunisté se poprvé od roku 1989 do Sněmovny nedostali.

Například režisér Václav Marhoul vnímá výsledek sněmovních voleb jak konec éry Andreje Babiše. "Je to konec Babišovy éry, ať to dopadne, jak to dopadne. Druhá věc je, že si myslím, že (prezident Miloš) Zeman nebude respektovat výsledek parlamentních voleb," řekl Marhoul ČTK. "Jako argument mu poslouží věta, kterou řekl, že pověří sestavením vlády předsedu nejsilnější strany. Nikoli koalice. Obávám se, že se dočkáme toho, že přesto všechno nebude (Zeman) respektovat výsledky parlamentních voleb, nebude respektovat parlamentní demokracii a pověří Andreje Babiše sestavením vlády," řekl režisér.

Jistého protahování jednání o nové vládě se obává i ředitelka společnosti Tanec Praha a odbornice na kulturní provoz Yvona Kreuzmannová. "Mám ale velkou radost, že lidé již dali najevo, že jim není lhostejné, kdo nás reprezentuje. Teď je pro mě otázkou, jak se dokáží případně obě koalice dohodnout, je to přece jen pět stran," řekla. "Podle předvolební diskuse ti, kdo mohou vytvořit vládní většinu, jsou těmi, kdo by kultuře mohli skutečně pomoci odrazit se ze dna. A v kultuře jsem si jistá, že jsou schopní spolupracovat. To vidím pro sektor kultury jako velmi schůdné," řekla.

"Já mám strašnou radost, protože jsem se dožila toho, že už v České televizi a vůbec ve veřejném prostoru neuvidím komunisty a nebudou ovlivňovat můj život, ani mého syna ani dalších mladých lidí," neskrývala nadšení herečka Bára Hrzánová.Také ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský považuje výsledek voleb za pozitivní. "Je jasnou změnou a představuje konec populistické politiky, která tady trvala už příliš dlouho. Snad volba otevře cestu k řešení vážných problémů, které má tahle země před sebou," uvedl.

Spokojený byl i hudebník Ondřej Hejma. "Především to bylo zřetelné volební vítězství, což je lepší než nějaký pat. Ale na druhou stranu nejsem fanoušek té pětikoalice, přesto myslím, že je férové, aby dostali šanci ukázat, co umí," prohlásil.Výsledky voleb jsou přijatelné i z pohledu textaře a bývalého prezidentského kandidáta Michala Horáčka. "Mám nesmírnou radost, že po dvaatřiceti letech lidé poslali na smetiště dějin komunistickou stranu. Je dobré, že v Parlamentu budou jen čtyři subjekty, což zrychlí a zjasní projednávání zákonů," konstatoval.Triumf koalice potěšil i režisérku Olgu Sommerovou. "Jsem samozřejmě nadšená, že Spolu, které jsem volila, zvítězili. Mám velkou radost a doufám v lepší časy, ať už se prezident Miloš Zeman zachová jakkoliv. Lidé už konečně měli dost té osmileté nadvlády Andreje Babiše a doufáme v to, že vedení státu oligarchou skončí," uvedla.

Ve změnu věří pořadatel koncertů David Gaydečka. "Je to pozitivní překvapení a naděje, že může dojít ke změně. Přestaneme řešit nostalgii po nějakém postsocialistickém zřízení a budeme se koukat trochu do budoucnosti. Karty má pochopitelně v rukách prezident Miloš Zeman, ale mohla by přijít vláda, která si bude daleko více cenit vzdělání, kultury a nebude se jednat o vládu postavenou na kreaturách," prohlásil. O dojetí hovořil hudebník a Babišův dlouhodobý kritik Tomáš Klus. "Už to bylo zmíněno v tom krásném proslovu, který vedl, doufám, budoucí premiér (Fiala), konečně státnickém proslovu, který jsem po dlouhé době slyšel. Mluvilo se tam o Naganu a my jsme to doma s přáteli prožívali podobně. Užili jsme si, že konečně přišla velká naděje na změnu, ve kterou jsem deset let doufal," sdělil.

Podobně nadšený byl houslista Pavel Šporcl. "Ukázalo se, že už toho mají lidé dost a chtějí změnu. Doufám, že tento fakt bude respektovat i pan prezident. Mám nesmírnou radost, že se do Sněmovny nedostali komunisté ani ČSSD. Dnes jsem velmi pyšný na tento národ a na večerním koncertě zahraju své variace na píseň Kde domov můj s opravdovou hrdostí," napsal ČTK.

Radost neudělal výsledek voleb rockerovi Aleši Brichtovi, sympatizantovi SPD. "Mám z toho pocit, že jsme si nadělali do kalhot stejně jako v letech 1969 a 1989," uvedl. Potěšený z voleb nebyl ani podporovatel prezidenta Zemana, hudebník, textař, divadelník, malíř a spisovatel František Ringo Čech. "Já jsem jel volit Losnu, ale byli tam samí Mažňákové. Vontové to měli jednoduché," použil příměr z příběhů Rychlých šípů Jaroslava Foglara.

Lídr Spolu a předseda ODS Petr Fiala už oznámil jednání s koalicí Pirátů a Starostů. Výsledky voleb jsou podle něj jednoznačné. Zeman podle něj většinu nemůže ignorovat. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že Zeman přijme v neděli v 11:00 na zámku v Lánech Babiše.