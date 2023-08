Zástupci koalice se domnívají, že jednání o balíčku by dnes mohli dokončit

Praha - Zástupci koalice se domnívají, že jednání o úpravách konsolidačního balíčku by mohli dokončit dnes. Konkrétní body příliš komentovat nechtěli. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek se kladně vyjádřil k případnému zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů nebo k přesunu minerální vody do nižší daňové sazby. Vládní strany o úpravách balíčku jednají ve formátu K15.

Vládní konsolidační balíček obsahuje desítky novel, a to třeba se změnami DPH, daně z nemovitostí či firem, obnovením nemocenského pojištění zaměstnanců, rušením daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů či slevy na nepracující manželku a manžela. Materiál projedná Sněmovna. Koalice se chce shodnout na společném pozměňovacím návrhu, který chce v dolní komoře podat.

Michálek věří, že koalice směřuje k závěru jednání. Balíček podle něj musí spojit dostatečné šetření s výrazným nezvýšením daňového zatížení zaměstnanců. Zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů za předpokladu možného kompromisu při jeho nastavení dnes nevyloučil vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Požadují to odbory i zaměstnavatelé.

První místopředseda STAN Lukáš Vlček uvedl, že také jde na jednání s ambicí, aby bylo dokončeno. Existuje podle něj řada smysluplných návrhů, o kterých je možné debatovat. "Jsem rád, že se nám to celé nerozpadlo, odolali jsme nějakým lobbistickým tlakům, že směřujeme k nějakému závěru," poznamenal.

Předseda poslanců ODS Marek Benda uvedl, že pokud se dohodu nepodaří uzavřít, může se koalice balíčku věnovat i v dalších dnech, nicméně spěchá. "Myslím, že bychom se dneska k finální dohodě mohli dobrat," uvedl.

Podle dřívějších informací by se K15 mohla zabývat i setkáním ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s bývalým poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Například Jurečka dnes uvedl, že to je spíše záležitost pro jednání pouze předsedů stran. Také Benda nepředpokládá, že by byl Blažek předmětem jednání přímo K15.

Michálek ale očekává, že se dozví, proč se Blažek s Nejedlým musel scházet či co bylo tématem jejich jednání. Pokud by se ukázalo, že ministr ohledně setkání nemluvil pravdu, byla by to věc k řešení s premiérem Petrem Fialou (ODS), míní. "My jsme na nevhodnost nominace pana Blažka upozorňovali už na začátku, kdy se vláda sestavovala. Tehdy to byl právě Petr Fiala, kdo kategoricky odmítl vyjednávat o tom, že by ministerstvo spravedlnosti mohl mít kdokoli jiný než ODS a Pavel Blažek. Takže je to jeho plná odpovědnost a já pevně doufám v to, že to byla jenom nešťastná náhoda," uvedl Michálek.

Blažek podle Fialy dostal od vedení strany žlutou kartu a ví, co toto varování ve sportovní terminologii pro něj znamená. Premiér dnes novinářům po jednání kabinetu řekl, že mimo jiné přihlédl k dobrému hodnocení Blažkovy práce v čele ministerstva spravedlnosti. Pokud by se podle premiéra ukázalo, že ve vysvětlování kauzy neříkal pravdu, následovala by červená karta. To ve fotbale znamená vyloučení ze hry.

Před jednáním koaličních lídrů se ve Strakově akademii setkali s premiérem jako předsedou ODS hejtmani zvolení za jeho stranu a pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), aby vznesli před uzavřením diskuse o balíčku poslední argumenty k plánovaným změnám v rozpočtovém určení daní mezi stát a samosprávné celky. Novinářům při odchodu Svoboda řekl, že vznesli "celou řadu výhrad" a bude na na vládě, aby rozhodla.

Nový mechanismus přerozdělování daní mezi jednotlivé kraje podle něj musí být co nejspravedlivější, i když úplně to nelze kvůli dosavadnímu systému. "Šetřit se musí, ale ne tak, aby někdo šetřil víc, někdo míň. Dohodli jsme se na tom, že budeme pracovat v procentech," uvedl s odkazem na rozdíl v lidnatosti hlavního města v porovnání se zbytkem republiky. Do jednání Sněmovny o konsolidačním balíčku podle něj hejtmani už s vládou jednat nebudou, dnešní schůzka na toto téma byla poslední. Účastníci se podle Svobody nedotkli situace kolem Blažka.