Zástupci koalice a ministerstev dnes projednají možné zdanění tichého vína

Obora (Lounsko)/Praha - Zástupci koalice a některých ministerstev dnes projednají možnosti zdanění tichého vína, řekl ČTK ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Očekává návrhy, které by administrativně nezatížily vinaře. Změny nebudou součástí ozdravného balíčku, uvedl ministr v Oboře u Loun, kde byl na návštěvě u pěstitelů chmele. Lidovci dlouhodobě prosazují zachování nulové spotřební daně na nešumivá vína, proti naopak byli při jednání o konsolidačním balíčku TOP 09, STAN, Piráti a část ODS. Podle dnešních Hospodářských novin (HN) se schůzka uskuteční vpodvečer.

Výborný uvedl, že debata o tichých vínech bude pokračovat, jak slíbil, na dnešek svolal zástupce koalice, ministerstev financí a zdravotnictví a celního úřadu. "Požádal jsem kolegy, aby přišli s návrhy nějakého jiného nebo nového modelu zdanění tichého vína. Uvidíme, s čím kdo přijde, od toho se pak bude odvíjet další debata," řekl. "Mám základní podmínku, abychom dokázali odbourat případnou administrativní byrokratickou zátěž pro ty vinaře, zvláště pro ty malé. Dneska tu debatu startujeme a uvidíme, kam se posuneme," dodal ministr.

Při příchodu na jednání vlády Výborný doplnil, že od dnešní schůzky očekává první návrhy od ostatních partnerů, jak by mělo zdanění tichého vína vypadat. "Já si je rád vyslechnu a my je potom na ministerstvu zemědělství posoudíme," řekl. Za klíčový považuje přístup celníků, jak budou v praxi přistupovat k administrativě spojené s daní. Ministr zdůraznil, že součástí pracovní skupiny budou i vinařské organizace, aby se mohly podílet na diskusi o možných změnách.

Koalici v jednání o zdanění tichého vína podle Výborného čas netlačí, protože je shoda na tom, že do ozdravného balíčku se toto téma nebude vkládat. "Ale jsme připraveni tu debatu vést a máme na to celý podzim," řekl ministr.

Zavedení spotřební daně na tichá vína doporučovala vládě jako součást konsolidačního balíčku Národní ekonomická rada vlády (NERV). Do státního rozpočtu by to mohlo přinést několik miliard korun ročně. Svaz vinařů i Vinařská unie proti tomu protestovaly zejména argumentem, že stejnou úlevu mají vína v okolních zemích a po zavedení spotřební daně přestanou být místní vinaři konkurenceschopní. Na neodvádění spotřební daně v jiných zemích včetně třeba Itálie poukázal také Výborný. "Pokud to není jinde, proč znevýhodňovat naše vinaře?" řekl HN.

Administrativní zátěž pro vinaře by podle ministra přinesla nynější pravidla výběru spotřební daně na alkohol. "Potřebujete daňové sklady, kalibraci sudů, přičemž vinaři mají často historické sudy. Prosil jsem celní správu, aby vymysleli nějaký model. který bude minimalizovat administrativní zátěž pro vinaře," citují Výborného HN. Všechna dosud navrhovaná řešení by podle něj víno zdražila. "Průměrná sedmička dobrého domácího vína bude stát o 13 korun víc," podotkl.

Zavedení spotřební daně jen na dovozová vína není možné kvůli jednotnému evropskému trhu.