Zástupci Izraele a Palestinců se dohodli, že se budou snažit zmírnit napětí

Akaba (Jordánsko) - Zástupci Izraele a Palestinské autonomie se dnes na bezpečnostní schůzce v Jordánsku dohodli, že se budou snažit zmírnit izraelsko-palestinské napětí a zabránit dalšímu násilí. Znovu setkat se hodlají v Egyptě, a to do měsíce, než začne muslimský postní měsíc ramadán. Během něj se v Izraeli zostřuje napětí, obzvlášť pokud se stejně jako letos kryje se židovských svátkem pesach.

Podle prohlášení jordánského ministerstva zahraničí Izrael slíbil, že nebude schvalovat nové židovské osady na okupovaném Západním břehu Jordánu po čtyři až šest měsíců. Deník Haarec ale s odkazem na svůj zdroj napsal, že slib se netýká legalizování devíti židovských osad z toho měsíce ani schválení výstavby 7000 bytových jednotek v židovských osadách z tohoto týdne.

Dnešního jednání v jordánské Akabě se zúčastnil ředitel izraelské bezpečnostní služby Šin Bet Ronen Bar a šéf národní bezpečnostní rady Cachi Hanegbi, šéf palestinské tajné služby Madžíd Faradž a také americký koordinátor národní bezpečnosti pro Blízký východ Brett McGurk a bezpečnostní činitelé Jordánska a Egypta.

Podle serveru The Times of Israel se izraelští a palestinští zástupci dohodli, že zřídí společnou bezpečnostní skupinu, která zváží obnovení izraelsko-palestinské bezpečnostní spolupráce. Ta byla přerušena před měsícem po razii izraelské armády proti palestinským radikálům na okupovaném Západním břehu Jordánu v Džanínu, při níž zemřelo deset Palestinců. Obě strany se v Jordánsku dnes také dohodly, že se sejdou do měsíce v Egyptě, aby zhodnotily "pokrok" ve své snaze o zmírnění napětí.

Během dnešního jednání v Jordánsku z Izraele přišla správa, že palestinský radikál na Západním břehu zastřelil dva židovské osadníky.