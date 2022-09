Zástupci hnutí SPD doufají ve svůj první úspěch v senátních volbách

Praha - Pro hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by byl úspěchem jakýkoliv lepší výsledek než ten z minulých komunálních a senátních voleb. Po příjezdu do volebního štábu SPD to novinářům řekl předseda hnutí Tomio Okamura. V senátních volbách by byl pro SPD úspěch, kdyby některý z kandidátů postoupil do druhého kola, doplnil.

Protože v jeho volebním obvodě v Praze 6 o Senát neusiluje žádný kandidát za SPD, svůj nesouhlas s vládní politikou vyjádřil šéf SPD znehodnocením volebního lístku, na kterém vybral současného senátora za Prahu 6 Jiřího Růžičku (Spolu). Podle TOP 09 je ale Okamurův hlas pro jejich kandidáta platný.

Podle volebního zákona je volební lístek neplatný, pokud není na předepsaném tiskopise, je přetržený, nebo není vložený do úřední obálky. Naproti tomu poškozený či přeložený lístek platný je, pokud jsou z něj patrné potřebné údaje. Platnost v takovém případě posuzuje okrsková volební komise.

"To, zda přeškrtnutí bylo či nebylo vidět musí posoudit volební komise. Ale protože jsou ty volby tajné, tak nikdo z nás se nedozví, jak to vlastně s mým hlasem dopadlo. Doufám, že to byl hlas neplatný. S úsměvem ale dodávám, že v případě, že by můj hlas byl započítáván, doufám, že to nebude ten rozhodující pro pana Růžičku," konstatoval Okamura.